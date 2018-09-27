Расследование: Обвиняемый в покушении на Скрипалей - полковник ГРУ и «Герой России»
27 сентября 2018 - 12:49 AMT
PanARMENIAN.Net - The Insider и Bellingcat удалось установить личность «Руслана Боширова», одного из двух сотрудников ГРУ, обвиняемых в отравлении Скрипалей. Им оказался полковник ГРУ и «Герой России» Анатолий Чепига.
Анатолий Владимирович Чепига родился 5 апреля 1979 года в небольшой деревушке Николаевка на российско-китайской границе. В 18 лет он поступил в престижное Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ), располагавшееся всего в 40 км от его дома. Училище готовило в том числе и офицеров спецназа ГРУ. Чепига закончил учебу с отличием и отправился служить в 14 бригаду спецназа ГРУ. Подразделение Чепиги (74854, ранее — 20662) играло важную роль во второй чеченской войне. А в декабре 2014 года Владимир Путин своим указом присвоил Чепиге звание «Героя России».
Свое альтер-эго «Руслан Боширов» Чепига получил после переезда в Москву, где он закончил Академию ГУ ВС РФ, называемую на ГРУшном сленге «консерваторией».
The Insider и Bellingcat искали Боширова среди выпускников военных училищ, где сотрудников ГРУ готовят для операций за рубежом и интенсивно обучают иностранному языку. Одним из таких училищ является ДВОКУ. Примерно зная возраст «Боширова», The Insider и Bellingcat просмотрели фотографии выпускников 2001–2003 годов. На одной из них, сделанной в Чечне, удалось обнаружить человека, отдаленно напоминающего «Боширова».
В дальнейшем поиске помог сайт самого училища, опубликовавший список своих выпускников, ставших «Героями России». Один из них — Анатолий Чепига — по возрасту мог быть «Бошировым» и, судя по информации из открытых источников, служил в Чечне. Его имя обнаружилось в одной из баз данных, где адрес проживания Чепиги в Хабаровске в 2003–2005 годах совпадал с адресом войсковой части, соответствующей 14 бригаде спецназа ГРУ: это также повышало вероятность того, что «Боширов» и Чепига — одно и то же лицо.
Британские власти официально не комментируют новые результаты расследования Bellingcat и The Insider, однако, по информации BBC, в полиции не ставят под сомнение достоверность идентификации личности «Боширова».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала новые публикации о биографии «Боширова» вбросом и продолжением кампании по отвлечению внимания от того, что произошло в Солсбери.
Последним посещением Петровым и Бошировым Шенгенской зоны, как утверждают издания, предположительно была поездка в Швейцарию, которая датируется январем-февралем 2018 года.
Министерство обороны России, в которое входит Главное управление генштаба (бывшее ГРУ), ранее отрицало, что Петров и Боширов с ним связаны.
Британские полиция и прокуратура пришли к выводу, что «Петров» и «Боширов» прибыли в Британию 2 марта, были в Солсбери 4 марта (день отравления Скрипалей), обработали ручку двери их дома боевым отравляющим веществом и в тот же день вернулись в Россию рейсом «Аэрофлота». Фамилии и имена, как считает британская полиция, были вымышленными, но заграничные паспорта - настоящие.
Британский премьер Тереза Мэй, обращаясь 5 сентября к парламенту, заявила, что, по данным британских спецслужб, Петров и Боширов - кадровые сотрудники «российской военной разведки, известной как ГРУ». В Кремле категорически отвергали версию британского правительства о сотрудниках ГРУ «Петрове» и «Боширове», отравивших Скрипалей.
13 сентября телеканал RT показал интервью людей, представившихся Петровым и Бошировым, главному редактору телеканала Маргарите Симоньян.
Они заявили, что это их настоящие имена, а на фотографиях британской полиции - точно они. О себе собеседники Симоньян рассказали немного: «предприниматели средней руки», занимаются услугами в области фитнеса и здоровья, часто путешествуют по Европе в личных и деловых целях. Какую-либо причастность к отравлению Скрипалей они категорически отвергли.
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