Расследование: Обвиняемый в покушении на Скрипалей - полковник ГРУ и «Герой России»

PanARMENIAN.Net - The Insider и Bellingcat удалось установить личность «Руслана Боширова», одного из двух сотрудников ГРУ, обвиняемых в отравлении Скрипалей. Им оказался полковник ГРУ и «Герой России» Анатолий Чепига.

Анатолий Владимирович Чепига родился 5 апреля 1979 года в небольшой деревушке Николаевка на российско-китайской границе. В 18 лет он поступил в престижное Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ), располагавшееся всего в 40 км от его дома. Училище готовило в том числе и офицеров спецназа ГРУ. Чепига закончил учебу с отличием и отправился служить в 14 бригаду спецназа ГРУ. Подразделение Чепиги (74854, ранее — 20662) играло важную роль во второй чеченской войне. А в декабре 2014 года Владимир Путин своим указом присвоил Чепиге звание «Героя России».

Свое альтер-эго «Руслан Боширов» Чепига получил после переезда в Москву, где он закончил Академию ГУ ВС РФ, называемую на ГРУшном сленге «консерваторией».

The Insider и Bellingcat искали Боширова среди выпускников военных училищ, где сотрудников ГРУ готовят для операций за рубежом и интенсивно обучают иностранному языку. Одним из таких училищ является ДВОКУ. Примерно зная возраст «Боширова», The Insider и Bellingcat просмотрели фотографии выпускников 2001–2003 годов. На одной из них, сделанной в Чечне, удалось обнаружить человека, отдаленно напоминающего «Боширова».

В дальнейшем поиске помог сайт самого училища, опубликовавший список своих выпускников, ставших «Героями России». Один из них — Анатолий Чепига — по возрасту мог быть «Бошировым» и, судя по информации из открытых источников, служил в Чечне. Его имя обнаружилось в одной из баз данных, где адрес проживания Чепиги в Хабаровске в 2003–2005 годах совпадал с адресом войсковой части, соответствующей 14 бригаде спецназа ГРУ: это также повышало вероятность того, что «Боширов» и Чепига — одно и то же лицо.

Британские власти официально не комментируют новые результаты расследования Bellingcat и The Insider, однако, по информации BBC, в полиции не ставят под сомнение достоверность идентификации личности «Боширова».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала новые публикации о биографии «Боширова» вбросом и продолжением кампании по отвлечению внимания от того, что произошло в Солсбери.

Последним посещением Петровым и Бошировым Шенгенской зоны, как утверждают издания, предположительно была поездка в Швейцарию, которая датируется январем-февралем 2018 года.

Министерство обороны России, в которое входит Главное управление генштаба (бывшее ГРУ), ранее отрицало, что Петров и Боширов с ним связаны.

Британские полиция и прокуратура пришли к выводу, что «Петров» и «Боширов» прибыли в Британию 2 марта, были в Солсбери 4 марта (день отравления Скрипалей), обработали ручку двери их дома боевым отравляющим веществом и в тот же день вернулись в Россию рейсом «Аэрофлота». Фамилии и имена, как считает британская полиция, были вымышленными, но заграничные паспорта - настоящие.

Британский премьер Тереза Мэй, обращаясь 5 сентября к парламенту, заявила, что, по данным британских спецслужб, Петров и Боширов - кадровые сотрудники «российской военной разведки, известной как ГРУ». В Кремле категорически отвергали версию британского правительства о сотрудниках ГРУ «Петрове» и «Боширове», отравивших Скрипалей.

13 сентября телеканал RT показал интервью людей, представившихся Петровым и Бошировым, главному редактору телеканала Маргарите Симоньян.

Они заявили, что это их настоящие имена, а на фотографиях британской полиции - точно они. О себе собеседники Симоньян рассказали немного: «предприниматели средней руки», занимаются услугами в области фитнеса и здоровья, часто путешествуют по Европе в личных и деловых целях. Какую-либо причастность к отравлению Скрипалей они категорически отвергли.