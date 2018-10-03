В Армении предотвратили попытку угона крупного рогатого скота в Грузию
3 октября 2018 - 14:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Служба национальной безопасности (СНБ) Армении предотвратила попытку кражи крупного рогатого скота из приграничного села Лорийской области Республики. Об этом сообщает пресс-служба СНБ РА.
Отмечается, что около 01:15 29 сентября житель села Пахахбюр Лорийской области Х. Греян заявил, что из хлева похитили крупный рогатый скот. Об этом он немедленно проинформировал начальника расположенной неподалеку пограничной заставы СНБ Армении.
В результате предпринятых соответствующих действий, осуществляющий охрану госграницы пограничный наряд спустя некоторое время разыскал семь голов крупного рогатого скота, а также установил, что участок колючей проволоки длиной примерно 2-3 метров перерезан.
Благодаря профессионализму военнослужащих пограничных войск, попытка кражи была пресечена. По факту в таширском отделении управления полиции по Лорийской области возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 177 («Кража») УК РА.
Ведется предварительное следствие.
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По его словам, обстрел начался в 23:50 15 сентября и длился около 40 минут - до 00:30 16 сентября.
По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
На основе вышеизложенного следственным управлением и отделом дознания управления КГД возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 205
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