В Армении предотвратили попытку угона крупного рогатого скота в Грузию

PanARMENIAN.Net - Служба национальной безопасности (СНБ) Армении предотвратила попытку кражи крупного рогатого скота из приграничного села Лорийской области Республики. Об этом сообщает пресс-служба СНБ РА.

Отмечается, что около 01:15 29 сентября житель села Пахахбюр Лорийской области Х. Греян заявил, что из хлева похитили крупный рогатый скот. Об этом он немедленно проинформировал начальника расположенной неподалеку пограничной заставы СНБ Армении.

В результате предпринятых соответствующих действий, осуществляющий охрану госграницы пограничный наряд спустя некоторое время разыскал семь голов крупного рогатого скота, а также установил, что участок колючей проволоки длиной примерно 2-3 метров перерезан.

Благодаря профессионализму военнослужащих пограничных войск, попытка кражи была пресечена. По факту в таширском отделении управления полиции по Лорийской области возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 177 («Кража») УК РА.

Ведется предварительное следствие.