Модернизация и капитальный ремонт Ереванской ТЭЦ завершены
9 октября 2018 - 15:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Программа по модернизации и капитальному ремонту действующего энергоблока Ереванской ТЭЦ завершилась. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА.
Станция возобновила производство электроэнергии и была успешно подключена к системе энергосети Армении. Отмечается, что в рамках программы модернизации, целью которой было повышение эффективности работы энергоблока и надежности, осуществлено обновление газотурбинной станции MXL-2.
Для уточнения техническо-экономических показателей в настоящее время энергоблок находится на этапе комплексного режимного регулирования.
По итогам модернизации ожидается увеличение мощности в 220 МВт на 7 МВт при сокращении потребляемого горючего, что увеличит полезную доставку электроэнергии, а также сроки следующего капитального ремонта от 4-х до 6-ти лет.
В работе по модернизации и капитальному ремонту приняли участие американская компания General Electric и японская FUJI Electric.
В августе стало известно, что американская компания General Electric приступила к реализации проекта по техническому переоснащению Ереванской ТЭЦ, стоимость проекта составляет 18,8 миллиона евро.
Энергоблок парогазового комбинированного цикла Ереванской ТЭЦ был запущен в коммерческую эксплуатацию в апреля 2010 года. Он был построен при содействии Японского банка международного сотрудничества (JBIC), который предоставил Армении кредит в размере $247 млн. Установленная мощность энергоблока составляет 243 МВт, тепловая мощность – около 434 ГДж/ч.
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