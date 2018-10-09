Модернизация и капитальный ремонт Ереванской ТЭЦ завершены

PanARMENIAN.Net - Программа по модернизации и капитальному ремонту действующего энергоблока Ереванской ТЭЦ завершилась. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА.

Станция возобновила производство электроэнергии и была успешно подключена к системе энергосети Армении. Отмечается, что в рамках программы модернизации, целью которой было повышение эффективности работы энергоблока и надежности, осуществлено обновление газотурбинной станции MXL-2.

Для уточнения техническо-экономических показателей в настоящее время энергоблок находится на этапе комплексного режимного регулирования.

По итогам модернизации ожидается увеличение мощности в 220 МВт на 7 МВт при сокращении потребляемого горючего, что увеличит полезную доставку электроэнергии, а также сроки следующего капитального ремонта от 4-х до 6-ти лет.

В работе по модернизации и капитальному ремонту приняли участие американская компания General Electric и японская FUJI Electric.

В августе стало известно, что американская компания General Electric приступила к реализации проекта по техническому переоснащению Ереванской ТЭЦ, стоимость проекта составляет 18,8 миллиона евро.

Энергоблок парогазового комбинированного цикла Ереванской ТЭЦ был запущен в коммерческую эксплуатацию в апреля 2010 года. Он был построен при содействии Японского банка международного сотрудничества (JBIC), который предоставил Армении кредит в размере $247 млн. Установленная мощность энергоблока составляет 243 МВт, тепловая мощность – около 434 ГДж/ч.