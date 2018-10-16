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Foreign Policy: Пашинян намерен искоренить коррупцию в Армении, но прежний режим не сдается

Foreign Policy: Пашинян намерен искоренить коррупцию в Армении, но прежний режим не сдается
16 октября 2018 - 11:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Американский авторитетный журнал Foreign Policy затронул внутреполитические события после бархатной революции в Армении.

Автор статьи «Постреволюционная вечеринка в Армении закончилась» Максим Эдвардс пишет, что новое правительство Армении во главе с премьер-министром Николо Пашиняном намерено искоренить коррупцию, но прежний режим не сдается без боя.

Отмечается, что в июне 2018 года, после бархатной революции, правоохранители произвели ряд громких арестов и разоблачений, в том числе дела генерала Манвела Григоряна, второго президента РА Роберта Кочаряна, обвиненного в деле 1 марта.

«Пашинян сделал больше, чем просто раскачивание лодки: он поклялся реформировать всю коррумпированную общественно-политическую систему Армении. Вопрос в том, уйдет ли бывший режим без боя», - отмечает автор.

Согласно журналу, инициированные Пашиняном досрочные парламентские выборы вызвали серьезную озабоченность у Республиканской партии Армении (РПА), поскольку она «теряет контроль над законодательной властью».

Ранее Пашинян в интервью телеканалу France24 сообщил, что подаст в отставку до 16 октября. Он также сообщил, что внеочередные выборы в Национальное собрание Армении состоятся 9-10 декабря, с разницей в 1-2 дня.

Ссылки по теме:
Foreignpolicy.com. Armenia’s Post-Revolution Party Is Over
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