Foreign Policy: Пашинян намерен искоренить коррупцию в Армении, но прежний режим не сдается
16 октября 2018 - 11:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский авторитетный журнал Foreign Policy затронул внутреполитические события после бархатной революции в Армении.
Автор статьи «Постреволюционная вечеринка в Армении закончилась» Максим Эдвардс пишет, что новое правительство Армении во главе с премьер-министром Николо Пашиняном намерено искоренить коррупцию, но прежний режим не сдается без боя.
Отмечается, что в июне 2018 года, после бархатной революции, правоохранители произвели ряд громких арестов и разоблачений, в том числе дела генерала Манвела Григоряна, второго президента РА Роберта Кочаряна, обвиненного в деле 1 марта.
«Пашинян сделал больше, чем просто раскачивание лодки: он поклялся реформировать всю коррумпированную общественно-политическую систему Армении. Вопрос в том, уйдет ли бывший режим без боя», - отмечает автор.
Согласно журналу, инициированные Пашиняном досрочные парламентские выборы вызвали серьезную озабоченность у Республиканской партии Армении (РПА), поскольку она «теряет контроль над законодательной властью».
Ранее Пашинян в интервью телеканалу France24 сообщил, что подаст в отставку до 16 октября. Он также сообщил, что внеочередные выборы в Национальное собрание Армении состоятся 9-10 декабря, с разницей в 1-2 дня.
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