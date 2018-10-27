Со дня теракта в парламенте Армении прошло 19 лет

PanARMENIAN.Net - 27 октября исполнилось 19 лет со дня теракта в армянском парламенте.

27 октября 1999 года группа террористов, ворвавшись в парламент, расстреляла премьер-министра Армении Вазгена Саркисяна, спикера НС РА Карена Демирчяна, вице-спикеров Юрия Бахшяна и Рубена Мирояна, министра по оперативным вопросам Леонарда Петросяна и депутатов Арменака Арменакяна, Микаэла Котаняна и Генрика Абраамяна.

В состав террористической группы входили бывший журналист Наири Унанян, некоторое время работавший на телевидении Армении, его брат Карен Унанян, их дядя Врам Галстян, а также Дереник Беджанян и Ашот Князян.

Судебный процесс над ними начался 15 февраля 2001 года и продлился три года. Ни предварительное расследование, ни разбирательства в суде не позволили дать окончательный ответ на вопрос о том, действовали ли террористы самостоятельно, или за ними кто-то стоял. Отдельно заведенное уголовное дело, касающееся возможных заказчиков преступления, похоже, зашло в тупик. В свое время, по настоянию прежнего правительства следственные органы активно разрабатывали версию, согласно которой к расстрелу в парламенте было причастно высшее руководство страны. Однако, политическим соперникам тогда президента Армении Роберта Кочаряна не удалось найти основания для подобных выводов, несмотря на то, что после трагедии именно нынешние оппозиционеры возглавляли кабинет министров и полностью контролировали прокуратуру.

Главарь банды террористов, 36-летний журналист Наири Унанян полностью взял на себя ответственность за осуществленную акцию и продолжал утверждать, что его шаг преследовал цель «избавить Армению от антинародного режима». В банде кроме Унаняна был его младший брат и дядя, а также двое друзей, разделяющих его взгляды. Согласно их показаниям, изначально предполагалось убить только премьера Вазгена Саркисяна. Все остальные жертвы, по их словам, оказались случайными. «Спасители нации» намеревались добиться от взятых в заложники депутатов парламента решения о самороспуске и проведении всенародных демократических выборов. До выборов страной собирался править сам Унанян, планировавший провозгласить себя временным исполняющим обязанности главы государства. Оптимальным днем для операции была выбрана среда, когда министры приходят в Национальное собрание отвечать на вопросы законодателей. Добыть автоматическое оружие и проникнуть в здание парламента террористам удалось без особого труда. Разработанный план дал сбой лишь на стадии, последовавшей после расстрела. Унаняну пришлось смириться с тем, что его призыв к согражданам «поддержать революцию» остался без ответа. Вопреки его ожиданиям, народ не одобрил попытку переворота, хотя и не испытывал особой любви к правителям.

2 декабря 2003 года суд первой инстанции «Центр-Норк-Мараш» приговорил братьев Наири и Карена Унанянов, Эдика Григоряна, Врама Галстяна (в 2004 году скончался в заключении, по официальной версии, покончив жизнь самоубийством), Дереника Беджаняна и Ашота Князяна к пожизненному заключению. Гамлет Степанян был приговорен к 14 годам лишения свободы (В мае 2010 года его тело было обнаружено в его постели в УИУ «Нубарашен»). Все семеро были признаны виновными в измене родине и терроризме. Кассационный суд РА оставил приговор в силе.