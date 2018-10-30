США отправят более 5000 военных на границу с Мексикой
30 октября 2018 - 12:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Соединенные Штаты планируют отправить 5,2 тысячи военных на границу с Мексикой, к которой приближается так называемый караван мигрантов. Об этом заявил начальник Северного командования ВС США, отвечающего за оборону континентальной части страны, генерал Терренс О'Шонесси на брифинге для журналистов в Пентагоне.
Чтобы помочь пограничникам патрулировать территорию, туда также направят вертолеты и дроны, добавил О'Шонесси. По его словам, на границе находятся более двух тысяч солдат Национальной гвардии США, еще 800 сейчас прибывают туда, пишет Deutsche Welle.
В США 13 октября направились около семи тысяч человек из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, большинство из них прибыли в Мексику нелегально. По оценке волонтерской организации Pueblo Sin Fronteras, затем часть из них все же вернулась на родину, еще около 1700 человек решили воспользоваться предложением Мексики и остались в стране, так что теперь караван состоит примерно из четырех тысяч человек.
Сейчас они находятся в мексиканском муниципалитете Оахака в нескольких сотнях километров от границы с США.
Еще сотни мигрантов из Гондураса, в том числе женщины и дети, 29 октября на плотах переправились через реку Сучиате и так пересекли границу Гватемалы с Мексикой в обход пограничного контроля. Он находится на мосту в гватемальском городе Текун-Уман.
Ранее несколько тысяч человек попытались прорваться через него в Мексику, что закончилось столкновениями с полицией и гибелью одного мигранта.
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