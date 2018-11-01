Ереванский госуниверситет улучшил позиции в рейтинге ведущих вузов Восточной Европы
1 ноября 2018 - 12:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Британская компания Quacquarelli Symonds (QS) опубликовала рейтинг лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии. В список вошел и Ереванский государственный университет (ЕГУ).
В обновленном рейтинге ЕГУ занял 151-160 места, улучшив позиции в сравнении с 2017 годом, когда университет был на 181-190 местах.
Всего с рейтинг вошли 300 вузов. Первое место занял Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, второе – Новосибирский госуниверситет, третье – Санкт-Петербургский государственный университет.
Основанная в 1990 году компания Quacquarelli Symonds специализируется на образовании и обучении за рубежом и составляет ежегодные международные рейтинги университетов. Специалисты QS анализируют учебные заведения по десяти показателям, определяющим их приоритеты.
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Таким образом, Армения опустилась на одну позицию по сравнению с рейтингом 2016 года.
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