Ереванский госуниверситет улучшил позиции в рейтинге ведущих вузов Восточной Европы

PanARMENIAN.Net - Британская компания Quacquarelli Symonds (QS) опубликовала рейтинг лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии. В список вошел и Ереванский государственный университет (ЕГУ).

В обновленном рейтинге ЕГУ занял 151-160 места, улучшив позиции в сравнении с 2017 годом, когда университет был на 181-190 местах.

Всего с рейтинг вошли 300 вузов. Первое место занял Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, второе – Новосибирский госуниверситет, третье – Санкт-Петербургский государственный университет.

Основанная в 1990 году компания Quacquarelli Symonds специализируется на образовании и обучении за рубежом и составляет ежегодные международные рейтинги университетов. Специалисты QS анализируют учебные заведения по десяти показателям, определяющим их приоритеты.