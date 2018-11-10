США на месяц отсрочили санкции против хозяина «Арменала»

PanARMENIAN.Net - Управление по контролю за иностранными инвестициями (OFAC) минфина США дало компаниям Олега Дерипаски UC Rusal (дочерняя компания в Армении «Арменал»), En+ Group и группе ГАЗ очередную отсрочку от вступления санкций в силу в полном объеме.

Из сообщения OFAC следует, что крайний срок, до истечения которого можно совершать бизнес-операции компаниями, а американские инвесторы должны передать права на акции и долговые обязательства, продлен с 12 декабря 2018 года до 7 января 2019 года, пишут «Ведомости».

О предыдущем продлении дедлайнов для «Русала» и En+ было объявлено 12 октября (а до этого – 22 сентября), а для ГАЗа – 19 октября. Также OFAC разъяснила, что гражданам США и их партнерам можно заключать с UC Rusal и другими компаниями Дерипаски, находящимися в санкционном списке, новые контракты. Но разрешение действует только для тех компаний, которые уже несколько лет подряд закупали товары и услуги UC Rusal, группы ГАЗ или других компаний Дерипаски, а также предоставляли им услуги технического обслуживания,

UC Rusal, En+ Group, ГАЗ и другие компании Дерипаски попали в санкционный список 6 апреля, в день введения максимально жесткого антироссийского санкционного пакета США. При этом было обозначено два дедлайна – на завершение бизнес-операций (до 5 июня) и на избавление от акций и долговых обязательств (до 7 мая). Затем эти дедлайны неоднократно продлевались.