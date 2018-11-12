Тоноян: Минобороны Армении пока не приняло решения по покупке шведских истребителей
12 ноября 2018 - 18:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Исполняющий обязанности министра обороны Армении Давид Тоноян заявил, что оборонное ведомство республики пока не приняло решения по вопросу приобретения шведских истребителей JAS-39 Gripen. Тоноян сообщил об этом 12 ноября журналистам.
«Изучаем все поступающие предложения, решения принимаются на основе соответствующей цены, качества и сроков поставок. Конкретного решения по истребителям на данный момент нет»,- заявил Тоноян.
По его словам, однако есть другое предложение от другого партнера, которое серьезно изучается
«Решение будет принято в ближайшее время», – отметил Тоноян. Он отметил, что выбор истребителей уже сделан, и не исключил, что речь может идти о российских Су-30.
Ранее в ответ на запрос PanARMENIAN.Net сообщили, что Республика Армения обсуждает приобретение шведских истребителей JAS-39 Gripen.
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Таким образом, Армения опустилась на одну позицию по сравнению с рейтингом 2016 года.
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