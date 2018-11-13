Бюджет Армении на 2019: Налоговые льготы для микробизнеса, стимулирование труда и другое

PanARMENIAN.Net - Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе обсуждения в Национальном собрании проекта бюджета республики на 2019 год отметил, что в бюджетной политике нового правительства произошли серьезные изменения.

Политика стимулирования труда

«Нашу бюджетную и экономическую политику можно назвать политикой стимулирования труда. На протяжении всей нашей политической деятельности мы рассматриваем индивидуальные усилия как важнейшее условие общественных изменений. В стране не может быть никаких положительных изменений, если в их основу не включены индивидуальные усилия», - сказал Пашинян.

По его словам, новая политика будет направлена не на то, чтобы предоставлять пособия дееспособным лицам, а чтобы оказывать адресную помощь.

«Получателем социального пособия должен быть не трудоспособный отец ребенка, который в случае работы лишится этого пособия. Бенефициарием должен быть ребенок, который объективно нуждается в социальной помощи. И важно, чтобы не ставилось условие, если твой отец будет работать, мы лишим тебя помощи. Мы говорим, что помощь должна быть адресной – пенсионеру, ребенку, недееспособному человеку. Политика нашего правительства будет направлена на стимулирование труда и мы будем поощрять наших граждан, чтобы они встали, выправили свою спину, поверили в свои силы, а не свыкались бы со своей бедностью и безнадежным положением, начали работать», - заявил Пашинян.

350,000 налогоплательщиков: О ком говорил Пашинян

Пашинян коснулся своего выступления на встрече с представителями армянской общины в Казахстане, в ходе которого сказал, что в Армении 350,000 работающих содержат 800,000 неработающих.

«В Армении сейчас есть 350 тысяч людей, которые работают в частных, внебюджетных организациях и выплачивают государству первичный доход, из которого и формируются зарплаты бюджетных сотрудников. Наша задача в том, чтобы проводить политику, при которой число этих выплачивающих первичный налог людей удвоится, утроится. Почему? По сути, у нас сложилась ситуация, когда эти 350 тысяч людей как налогоплательщики несут на своих плечах финансовую ответственность за всю государственную систему, образование, безопасность, здравоохранение и все остальные сферы», - сказал он.

«Мы обвиняем прошлую политическую систему в поощрении бедности»

Пашинян отметил, что не обвиняет армянский народ в лени и нежелании работать.

«Мы наш народ ни в чем не обвиняем, мы обвиняем прошлую политическую систему в том, что они вместо того, чтобы поощрять работу, поощряли бедность. По сути, они поощряли бедность и монополиями, и ограничениями», - сказал он.

Занимающиеся микробизнесом не будут платить налоги

«Мы определили новое понятие – микробизнес, который будет освобожден от налогов. То есть люди, которые развернут свою деятельность в пределах 20–24 млн драмов (примерно 40-48 тысяч долларов) в год, не будут платить никаких налогов. Конечно, определенные ограничения, связанные с деятельностью, будут. Но мы попытаемся поощрить экономическую деятельность, особенно в областях», - пояснил Пашинян.

Он добавил, что в случае наличия в микробизнесе до трех сотрудников для них будет действовать совершенно иной режим налога на доход: фиксированной выплатой всего лишь в 5000 драмов может быть решена проблема налога на доход.

Бенефициариями этой реформы станут 70 000 человек.

Подоходный налог

По словам Пашиняна, сглаживание подоходного налога будет способствовать созданию рабочих мест с высокой зарплатой.

«Работу мы поощряем и сглаживанием подоходного налога: 36% и 28% налоги спустятся, примерно, до 23%. Во-первых, так мы поспособствуем созданию рабочих мест с высокой зарплатой, кроме того, этими и рядом других изменений станет возможно дополнительно вложить в экономику 50 млрд драмов. Мы оставляем эти 50 млрд драмов в карманах людей и в экономике, это будет очень важным вливанием в экономику, и каждый предприниматель, грубо говоря, может представить заявку на свою долю из этих 50 млрд драмов»,- сказал он.

Социальные программы

По словам Пашинян, по госбюджету 2019 года правительство предусматривает ряд серьезнейших социальных программ.

«В результате наших бюджетных решений мы достигнем такого положения, что 85 тысяч получающих пособия и пенсии в Армении будут получать столько денег, чтобы иметь возможность покупать еду»,- сказал он.

«Изменение подоходного налога увеличит зарплату еще 210 тысячам человек, обнуление налогов на микробизнес увеличит доход еще 70 тысячам человек, в 2019 году мы повысим зарплаты 14 тысячам человек из числа работников поликлиник. Это показывает, что, параллельно с поощрением труда, мы создаем определенные социальные гарантии»,- сказал Пашинян.