В Армении хотят взимать налоги с посланных гастарбайтерами денег
19 ноября 2018 - 12:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Комитет государственных доходов Республики Армения может ввести механизм налогообложения денежных переводов с 2020 года, что предполагает, что гражданин, получающий доход извне, обязуется заявить о нем и выплатить государству 23% подоходного налога.Об этом заявил председатель КГД Давид Ананян, передает «Радиолур».
«Налог будет взиматься раз в год. Человек должен знать, что если получил деньги из-за границы, - это доход, с которого надо платить налог. Люди могут критиковать нас, говорить, что в течение многих лет их сосед, друг или супруг за границей зарабатывал и посылал деньги, которые не облагались налогом.Да, сумма, которую он заработал и отправил, должна быть объявлена доходом, и государство должно получить то, что ему причитается.Если лицо, получившее этот доход, уже выплатило налог за границей, тогда нам должны предоставить справки, и мы должны принять во внимание этот налог, вывести разницу и взыскать налог по нашим законам», - отметил Ананян.
В 2017 году Армения получила денежные переводы на общую сумму 1.756 млрд долларов. В 2017 году физический объем ВВП Армении составил 11.6 млрд долларов, что примерно в 10 раз превышает объем денежных переводов.То есть, только при налогообложении денежных переводов комитет госдоходов планирует резко увеличить доходы бюджета РА.
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