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Умер итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи

Умер итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи
26 ноября 2018 - 12:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет.

Причина смерти пока не раскрывается, пишет Lenta.ru со ссылкой на La Repubblica.

Бертолуччи снял такие фильмы, как «Последнее танго в Париже», «Мечтатели», «Ускользающая красота», «Последний император» и «Конформист». За «Последнего императора» режиссер получил премию «Оскар» в девяти номинациях, включая «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший адаптированный сценарий».

В 2011-м кинематографисту вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в киноискусство. Свой последний фильм Бертолуччи выпустил в 2012 году, картина называлась «Ты и я».

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Умер Бернардо Бертолуччи
The Independent. Bernado Bertolucci death: Last Tango In Paris director dies, aged 77
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