Умер итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи
26 ноября 2018 - 12:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет.
Причина смерти пока не раскрывается, пишет Lenta.ru со ссылкой на La Repubblica.
Бертолуччи снял такие фильмы, как «Последнее танго в Париже», «Мечтатели», «Ускользающая красота», «Последний император» и «Конформист». За «Последнего императора» режиссер получил премию «Оскар» в девяти номинациях, включая «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший адаптированный сценарий».
В 2011-м кинематографисту вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в киноискусство. Свой последний фильм Бертолуччи выпустил в 2012 году, картина называлась «Ты и я».
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
Последние новости
Роналду установил рекорд в составе «Ювентуса» Гол стал десятым для 33-летнего португальского форварда в 16 матчах за туринский клуб
Ким Кардашьян и Шер решили вместе приехать в Армению (видео) Две звезды с армянскими корнями встретились во время одного из последних эпизодов реалити-шоу «Семейство Кардашьян»
Пашинян не поедет в Минск: Его заменит Арарат Мирзоян «Решением премьер-министра я заменю его в период отпуска. Представлю Армению на межправительственном заседании ЕАЭС», - написал Мирзоян.
Маск хочет полететь на Марс на ракете SpaceX Инвестор предположил, что подобная экспедиция с задействованием новых многоцелевых ракет-носителей, разрабатываемых SpaceX, станет возможна уже через семь лет