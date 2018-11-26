Умер итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи

PanARMENIAN.Net - Итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет.

Причина смерти пока не раскрывается, пишет Lenta.ru со ссылкой на La Repubblica.

Бертолуччи снял такие фильмы, как «Последнее танго в Париже», «Мечтатели», «Ускользающая красота», «Последний император» и «Конформист». За «Последнего императора» режиссер получил премию «Оскар» в девяти номинациях, включая «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший адаптированный сценарий».

В 2011-м кинематографисту вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в киноискусство. Свой последний фильм Бертолуччи выпустил в 2012 году, картина называлась «Ты и я».