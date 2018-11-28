Взрыв около химзавода в Китае: Более 20 человек погибли
28 ноября 2018 - 11:41 AMT
PanARMENIAN.Net - При взрыве поблизости от химического завода в городе на востоке Китая погибли не менее 22 человек. Об этом 28 ноября сообщили местные власти. По их данным, еще не менее 22 человек получили ранения.
Вспыхнувший в результате взрыва пожар уничтожил 50 автомобилей, в числе которых - 38 грузовиков. Власти проводят расследование, чтобы установить причину происшествия, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство Reuters.
Расположенный рядом с местом происшествия завод компании Shenghua Chemical Industry остановил работу. Владельцем завода является государственное предприятие China National Chemical Corporation. Его представитель подчеркнул, что взрыв произошел не на самом заводе.
На химических предприятиях Китая неоднократно происходили инциденты с человеческими жертвами. Так, в июле 2018 года жертвами взрыва на заводе в провинции Сычуань стали 19 человек, еще 12 получили ранения. По данным местных властей, компания в нарушение закона провела строительные работы, которые не прошли проверку на безопасность. В 2015 году взрыв в промышленной зоне города Тяньцзинь унес жизни 165 человек.
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