В Армении минимальные пособия увеличатся на 59% с 2019 года
29 ноября 2018 - 13:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Армении в ходе заседания 29 ноября одобрило пакет проектов об установлении минимальной пенсии, цель которого состоит в преодолении крайней бедности среди пенсионеров, получающих пособия по старости, инвалидности и при потере кормильца.
Так, законом РА «О государственных пособиях» предполагается размеры пособий по старости, инвалидности и при потере одного кормильца установить в размере 25500 драмов.
В настоящее время размер пособия по старости составляет 16000 драмов, при потере кормильца – 16000 драмов.
Таким образом, с 1 января 2019 года в Армении минимальная пенсия будет составлять 25500 драмов, как и вышеперечисленные минимальные пособия, увеличившись на 59%.
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Издание назвало пять направлений для туристических посещений в 2019 году. Список возглавила Армения.
Таким образом, Армения опустилась на одну позицию по сравнению с рейтингом 2016 года.
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