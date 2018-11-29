В Армении минимальные пособия увеличатся на 59% с 2019 года

PanARMENIAN.Net - Правительство Армении в ходе заседания 29 ноября одобрило пакет проектов об установлении минимальной пенсии, цель которого состоит в преодолении крайней бедности среди пенсионеров, получающих пособия по старости, инвалидности и при потере кормильца.

Так, законом РА «О государственных пособиях» предполагается размеры пособий по старости, инвалидности и при потере одного кормильца установить в размере 25500 драмов.

В настоящее время размер пособия по старости составляет 16000 драмов, при потере кормильца – 16000 драмов.

Таким образом, с 1 января 2019 года в Армении минимальная пенсия будет составлять 25500 драмов, как и вышеперечисленные минимальные пособия, увеличившись на 59%.