Спасатель из РФ - о Спитаке: В Чернобыле было жутко, но там не было разрухи и множества погибших вокруг

PanARMENIAN.Net - 7 декабря 1988 года на территории Армении произошло землетрясение. Эпицентром стал город Спитак. За 30 секунд он был практически уничтожен.Во время землетрясения была высвобождена энергия, эквивалентная взрыву десяти атомных бомб, подобных сброшенной на Хиросиму, пишет ТАСС, представляя воспоминания российских спасателей и добровольцев, отправившихся помогать пострадавшим от землетрясения.

В Советском Союзе не было министерства чрезвычайных ситуаций. Но были люди — в том числе и добровольцы, — которые могли спасать других.

За участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Игорь Абрамович досрочно получил звание полковника. В 1988 году ему было 36, и его только-только назначили начальником штаба гражданской обороны Ногинска (Московская область).

«Мы готовились к чему? К войне с применением оружия массового поражения, — говорит он. — А к такому никто не был готов».

Отряд Игоря Абрамовича прибыл в Армению через четыре-пять дней после землетрясения. «Что я видел? Что был населенный пункт — и его нету, — рассказывает он. — И завалы по два этажа высотой». Томчук говорит, что не любит сравнивать, на месте какого ЧП было страшнее, но чем-то Армения впечатлила его посильнее Чернобыля. «В Чернобыле была своя жуть. Первое, что я там почувствовал, — что у меня лицо как будто начинает загорать, — вспоминает он. — И постоянно был вкус металла во рту. Мы понимали, что кругом радиация. Но там не было разрухи и множества погибших вокруг».

Генрих Стуков и собранная им команда были в Ленинакане уже 8 декабря. «За первые три дня мы спасли 148 человек, — рассказывает он. — В таких случаях время работает против нас: уже через четыре-пять дней живых стали находить редко».

Принявшие участие в спасательных операциях Ильдар, Александр и Юрий учились в Московском энергетическом институте на разных факультетах, им было чуть за 20.

«Вы видели в кино город, подвергшийся бомбежке? — говорит Ильдар. — Вот там было примерно то же самое».

Студенты приехали утром 10 декабря, и в городе уже повсюду стоял трупный запах.Как-то встретили мужчину, у которого была семья из 19 человек. А выжили только он сам и его старший сын. А однажды расчистили завал и увидели, что в квартире праздновали свадьбу. Все, кто там находился, погибли.

7 декабря в Армении вспоминают жертв Спитакского землетрясения. 30 лет назад в 11:41 разрушительное землетрясение почти сравняло с землей Спитак, Гюмри (Ленинакан), Ванадзор (Кировакан). Сильные толчки ощущались даже в Ереване. Сила землетрясения в эпицентре, который находился в селе Налбанд, составляла 10 баллов по шкале Рихтера.

По официальным данным, погибли более 25 тысяч человек, 19 тысяч стали инвалидами, без крова остались 530 000 жителей. Село Налбанд ушло под землю. На какое-то время Армения стала эпицентром глобального единения: туда прибыли врачи и спасатели не только из советских республик, но и из Франции, Швейцарии, Великобритании, ФРГ, США; более ста государств со всего света оказывали армянскому народу гуманитарную поддержку.