В Армении вновь выбирают парламент

PanARMENIAN.Net - 9 декабря, в 08:00 по ереванскому времени, в Армении открылись все 2010 избирательных участков, стартовали внеочередные выборы в Национальное собрание РА. Избирательные участки закроются в 20:00.

В выборах участвуют 11 политических сил – 9 партий и 2 блока: блок «Мой шаг», Республиканская партия Армении, «Процветающая Армения», «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», «Светлая Армения», «Сасна црер», блок «Мы», «Национальный прогресс», «Христианско-народное возрождение», «Оринац Еркир» и социал-демократическая партия «Решение гражданина».

Полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.573.779 граждан.

На выборах наблюдательскую миссию будут осуществлять БДИПЧ/ОБСЕ, ПАСЕ, наблюдательская миссия СНГ, Межпарламентская ассамблея СНГ, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Европарламент. Кроме того, наблюдательскую миссию будут осуществлять местные неправительственные организации.

По действующему законодательству ни одна партия не может получить более двух третей (или 66%) мест в парламенте. Минимум одна треть (33%) мандатов должна быть обязательно отдана оппозиции.