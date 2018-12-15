Абовянское подземное газохранилище в Армении расширят до 300 млн кубометров
15 декабря 2018 - 16:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Абовянское подземное газохранилище в Армении планируется расширить до 300 млн куб. м. Об этом сказал заместитель генерального директора, главный инженер ЗАО «Газпром Армения» Ашот Акопян в ходе заседания Комиссии по регулированию общественных услуг.
По его словам, в рамках инвестиционной программы на 2019 год на расширение Абовянского подземного газохранилища (строительство новых объектов) планируется направить около 173.55 млн драмов.
Он отметил, что вопрос увеличения мощностей Абовянского ПГХ пока находится в разработке и будет зависеть от спроса и программы правительства, пишет АРКА.
«Мы разработали генеральную схему развития и расширения Абовянского ПГХ до 2030 года, однако она еще должна быть представлена на утверждение правительства и одобрена», - сказал Акопян.
Объем Абовянского подземного газохранилища (ПГХ) в Армении до конца 2018 года планировалось расширить до 193 млн куб. м против имеющихся 150 млн куб. м.
В момент приема компанией на свой баланс Абовянского ПГХ, его объем составлял всего 80 млн куб. м.
Абовянское ПГХ является одним из главных элементов газотранспортной системы (ГТС) Армении, обеспечивающим энергетическую безопасность республики. Она сооружена в отложениях каменной соли на глубинах порядка 750-1050 метров. Специально для этой цели в 2007 году в окрестностях села Зовуни построено рассолохранилище объемом 150 тыс. куб.м и протянут рассолопровод длиной 7,5 километров. Только на эти цели было инвестировано порядка 577 млн драмов.
Абовянское ПГХ обеспечивает регулирование сезонных и пиковых неравномерностей в промышленном потреблении газа, а также газоснабжение важнейших потребителей газа в Армении. При выходе из строя объектов ГТС эта станция в зависимости от времени года способна снабжать топливом важнейших потребителей в течение одного-полутора месяцев.
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