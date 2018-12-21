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Взрыв на шахте в Чехии: 13 человек погибли

Взрыв на шахте в Чехии: 13 человек погибли
21 декабря 2018 - 13:14 AMT

PanARMENIAN.Net - Взрыв на угольной шахте в Чехии унес жизни 13 человек. Об этом сообщил представитель горнодобывающей компании OKD Иво Целеховский.

Среди погибших 11 человек — граждане Польши, еще двое — чехи, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

В пресс-службе сообщили, что всего в районе взрыва работали 23 шахтера, из них только двое были чешскими гражданами. Семерым пострадавшим была оказана помощь на месте, сейчас в больнице находятся трое раненых, один из них в критическом состоянии.

Ранее в OKD сообщали, что операцию под землей пришлось прекратить из-за плохих условий: спасатели не смогли продвигаться дальше из-за бушующего пожара и нулевой видимости.

Инцидент произошел неподалеку от города Карвина на северо-востоке страны вечером в четверг, 20 декабря. Причиной стало возгорание метана.

Отмечается, что это самое серьезное происшествие страны с 1990 года. Тогда 30 человек погибли при пожаре на угольных шахтах неподалеку от Карвина.

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Lenta.ru: Взрыв на шахте убил 11 поляков и двух чехов
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