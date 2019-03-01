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Гололед на дорогах Армении в первый день весны: Ларс открыт

Гололед на дорогах Армении в первый день весны: Ларс открыт
1 марта 2019 - 10:47 AMT

PanARMENIAN.Net - 1 марта, по состоянию на 09:40, в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Варденяцский перевал закрыт. Автодорога Сотк-Карвачар закрыта для грузовиков с прицепом, а для легковых - труднопроходима.

Труднопроходимы автодорога Берд-Чамбарак и межобщинные автодороги регионов Амасия и Ашоцк Ширакской области, Чкнах-Дзораглух, Ара-Варденут, Кучак-Цахкашен Арагацотнской области.

На автодорогах Сюникской области, поворотах Спитака, автодороге Степанаван-Ванадзор (17-20 км) Лорийской области и участке «Зангер» автодороги М-2 местами наблюдается гололедица.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.

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