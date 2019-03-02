Гололед на дорогах Армении: Ларс открыт
2 марта 2019 - 10:57 AMT
PanARMENIAN.Net - 2 марта, по состоянию на 09:40, в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
Варденяцский перевал закрыт. Автодороги Сотк-Карвачар и Горис-Сисиан закрыты для грузовиков с прицепом, а для легковых - труднопроходимы.
Труднопроходимы Кармирский перевал, автодороги Берд-Чамбарак, Чкнах-Дзораглух, Ара-Варденут, Кучак-Цахкашен и межобщинные автодороги регионов Амасия и Ашоцк Ширакской области.
На автодорогах Сюникской области, поворотах Спитака, автодороге Степанаван-Ванадзор (17-20 км) и на участке «Зангер» автодороги М-2 местами наблюдается гололедица.
Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.
Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.
Самое значимое
Суд избрал в отношении данных 3 лиц меру пресечения в виде заключения под стражу.
Приблизительно 6.922 млрд драмов гарантируется необходимыми уголовно-процессуальными инструментариями, то есть арестом имеющейся в этом размере валюты.
В обосновании проекта закона отмечается, что широкое применение полиэтиленовых пакетов в торговле и сфере услуг привело к появлению экологических проблем
Стоимость авиабилетов начнется от €175
Partner news
Последние новости
В Австрии запретили жест приветствия турецких националистов Люди, которые нарушают законодательство в общественных местах, могут быть оштрафованы на сумму до 4000 евро или арестованы на месяц
SpaceX впервые отправила в космос новейший корабль Dragon-2 На борту Dragon-2 к МКС летит манекен, названный в честь героини фильма «Чужие» — Рипли
Пашинян отправится в Бельгию с рабочим визитом: Встретится с руководством ЕС В рамках визита премьер-министр Армении в Брюсселе проведет встречи на высоком уровне с руководителями структур Европейского союза
ВС Азербайджана стали больше нарушать режим перемирия в Арцахе За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 3000 выстрелов.