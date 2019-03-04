Спецпредставитель премьера Грузии: Наше сотрудничество с НАТО не направлено против РФ
4 марта 2019 - 10:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Специальный представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зураб Абашидзе заявил, что сотрудничество Грузии с НАТО не направлено против России. С такими словами он выступил 3 марта в интервью Общественному телевидению Грузии.
«Руководство России считает, что интеграция Грузии в НАТО создает какую-то напряженность в регионе и создает угрозу РФ. Мы же хотим ответственно заявить, что сотрудничество нашей страны с альянсом никак не направлено против кого-либо, не направлено против РФ», - сказал Абашидзе. По его словам, сотрудничество Грузии с НАТО призвано содействовать сохранению и утверждению мира и стабильности в регионе, пишет ТАСС.
Это первый официальный комментарий представителя властей Грузии на недавние высказывания представителей РФ о сотрудничестве Грузии и НАТО.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что наращивание военного потенциала НАТО разрушает существующую систему безопасности в мире и вынуждает РФ принимать ответные меры. Он привел в пример учения, к участию в которых привлекаются Украина и Грузия, что, по словам Шойгу, нарушает существующую систему безопасности в мире.
27 февраля заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что совместные военные учения Грузии и НАТО, намеченные на март этого года, не способствуют стабильности и укреплению доверия в регионе Южного Кавказа. По его словам, Москву настораживают заявления грузинских политиков об ускоренном движении в НАТО, а учения альянса не способствуют стабильности и взаимному доверию в регионе. Также Карасин заявил, что Грузия втягивает соседние страны, в частности Армению, в отношения с НАТО.
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