Премьер Армении поздравил курдов РА с Новрузом

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание представителям курдской общины Армении в связи с Новым годом – Новрузом. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

«Новруз - один из древних и самых любимых общенациональных праздников курдов. Он совпадает с весенним равноденствием и воспринимается как символ пробуждения природы и начало нового года.

Пусть этот весенний праздник, символизирующий новую жизнь, станет началом на пути исполнения желаний для курдских друзей, являющихся частью равноправной братской семьи Армении. Пусть Новый год будет годом мира, солидарности, новых достижений и успехов», - отметил Пашинян.

Он пожелал курдской общине Армении благоденствия, счастья и решимости вместе строить свободную, справедливую и благополучную страну.