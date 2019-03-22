Школу фигурного катания им. Родниной в Ереване переименуют

PanARMENIAN.Net - 22 марта на внеочередном заседании Совета старейшин Еревана представитель фракции «Свет» Ани Шачатрян предложила переименовать школу фигурного катания имени Ирины Родниной в Армяно-российскую школу фигурного катания.

Ее предложение поддержали представители фракций «Мой шаг» и «Процветающая Армения».

Школа открылась в Ереване в декабре 2015 года.

Предложение о переименовании последовало за визитом Ирины Родниной в Баку, где она приняла участие в антиармянском шествии.

«Никто из членов Совета старейшин Еревана не может оставить этот инцидент незамеченным», - отметила Хачатрян.

26 февраля несколько российских парламентариев в Баку приняли участие в шествии в связи с «годовщиной событий в Ходжалу». Участие приняли российские депутаты Оксана Пушкина, Дмитрий Савельев, Алексей Журавлев, Михаил Емельянов, Ирина Роднина, которая также является членом армяно-российской межпарламентской комиссии.

27 февраля спикер парламента Армении Арарат Мирзоян выступил на пленарном заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и затронул тему участия некоторых российских парламентариев в антиармянской акции, прошедшей в Баку.

«Дорогие друзья, вынужден с сожалением констатировать, что, несмотря на высокий уровень и союзническое взаимодействие между нашими странами, а также последовательные усилия российской стороны, направленные на мирное разрешение нагорно-карабахского конфликта, некоторые наши российские коллеги буквально вчера стали участниками ярко выраженной антиармянской акции, прошедшей в Баку и направленной на подрыв устойчивого мира и стабильности в регионе. Более того, вызывает справедливое недоумение участие в данном мероприятии членов российско-армянской межпарламентской комиссии», – сказал он.