Школу фигурного катания им. Родниной в Ереване переименуют
22 марта 2019 - 15:46 AMT
PanARMENIAN.Net - 22 марта на внеочередном заседании Совета старейшин Еревана представитель фракции «Свет» Ани Шачатрян предложила переименовать школу фигурного катания имени Ирины Родниной в Армяно-российскую школу фигурного катания.
Ее предложение поддержали представители фракций «Мой шаг» и «Процветающая Армения».
Школа открылась в Ереване в декабре 2015 года.
Предложение о переименовании последовало за визитом Ирины Родниной в Баку, где она приняла участие в антиармянском шествии.
«Никто из членов Совета старейшин Еревана не может оставить этот инцидент незамеченным», - отметила Хачатрян.
26 февраля несколько российских парламентариев в Баку приняли участие в шествии в связи с «годовщиной событий в Ходжалу». Участие приняли российские депутаты Оксана Пушкина, Дмитрий Савельев, Алексей Журавлев, Михаил Емельянов, Ирина Роднина, которая также является членом армяно-российской межпарламентской комиссии.
27 февраля спикер парламента Армении Арарат Мирзоян выступил на пленарном заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и затронул тему участия некоторых российских парламентариев в антиармянской акции, прошедшей в Баку.
«Дорогие друзья, вынужден с сожалением констатировать, что, несмотря на высокий уровень и союзническое взаимодействие между нашими странами, а также последовательные усилия российской стороны, направленные на мирное разрешение нагорно-карабахского конфликта, некоторые наши российские коллеги буквально вчера стали участниками ярко выраженной антиармянской акции, прошедшей в Баку и направленной на подрыв устойчивого мира и стабильности в регионе. Более того, вызывает справедливое недоумение участие в данном мероприятии членов российско-армянской межпарламентской комиссии», – сказал он.
Самое значимое
Татояна сопровождали адвокат и следователь, которые в этот момент визита проводили действия, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом РА.
Уточняется, что методика оперативного вмешательства была предложена в 2010 году группой японских исследователей во главе с профессором Казухиро Кавамура
Отмечается, что в процессе разработки механизмов для предотвращения распространения этого явления изучался опыт постсоветских стран.
Суд избрал в отношении данных 3 лиц меру пресечения в виде заключения под стражу.
Partner news
Последние новости
Disney планирует закрыть студию Fox 2000 Это решение стало первым после покупки активов 21st Century Fox за 71,3 миллиарда долларов
ЕС не признает Голанские высоты израильскими «Евросоюз, точно следуя международному праву, не признает израильский суверенитет над оккупированными с 1967 года территориями», — заявила она
Президент Армении и посол Кубы обсудили возможности сотрудничества в разных сферах Саркисян поздравил посла по случаю начала его дипломатической службы