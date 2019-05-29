// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Казахстане президенты РФ, Белоруссии и Киргизии получили ордена Назарбаева

В Казахстане президенты РФ, Белоруссии и Киргизии получили ордена Назарбаева
29 мая 2019 - 15:19 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом наградил президентов России Владимира Путина, Белоруссии Александра Лукашенко и Киргизии Сооронбая Жээнбекова орденами, названным в честь Нурсултана Назарбаева. В сообщении на сайте главы Казахстана отмечается, что наград президенты удостоены в ознаменование 25-летия идеи о евразийской интеграции и пятилетия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.

Орден «Первый президент Республики Казахстан — лидер нации Нурсултан Назарбаев» («Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентi — Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев») был учрежден в Казахстане в 2001 году «в ознаменование особых заслуг» Назарбаева. В соответствии с законодательством республики главы других государств могут награждаться этим орденом за особые заслуги перед Казахстаном, пишет РБК.

Орден является третьей по старшинству наградой Казахстана, уступая орденам «Алтын Кыран» («Золотой орел») и «Отан» («Отечество»). Звезда и знак ордена изготавливаются из золота 750-й пробы и украшаются рубинами и бриллиантами, в центральном медальоне звезды изображен золотой профиль Назарбаева, а в центральном круге знака ордена — монограмма «НН».

Находящийся с рабочим визитом в Казахстане премьер-министр Армении Никол Пашинян в Нур-Султане 28 мая встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, а 29 мая - с нынешним президентом республики Токаевым.

Ссылки по теме:
Rbc.ru. Токаев наградил Путина орденом Назарбаева
 Самое значимое
Армения отмечает День первой республикиАрмения отмечает День первой республики
28 мая 1918 года после распада Закавказской Демократической Федеративной Республики (ЗДФР) на территории Восточной Армении была провозглашена независимая Республика Армения
Пашинян провел краткую встречу с Алиевым в БрюсселеПашинян провел краткую встречу с Алиевым в Брюсселе
Никол Пашинян заявил о важности вернуть Нагорный Карабах за стол переговоров
МИД НКР: Соглашение 1994-го остается правовой основой сохранения режима прекращения огняМИД НКР: Соглашение 1994-го остается правовой основой сохранения режима прекращения огня
Соглашение от 12 мая 1994 года имеет ключевое значение, так как положило конец развязанной азербайджанскими властями войне, перевело конфликт в политико-дипломатическое русло
Мексиканский штат Мичоакан признал Геноцид армянМексиканский штат Мичоакан признал Геноцид армян
После принятия заявления члены Конгресса минутой молчания почтили память жертв Геноцида армян.
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 250 раз
Дороги в Армении полностью проходимы: Ларс открыт
Пайлан: Вопрос о Геноциде армян должен быть в повестке парламента Турции
Горсовет испанского Бургоса признал Геноцид армян
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Евросоюз рассказал об ухудшении ситуации с экономикой и судебной системой в Турции Они также сообщили, что ситуация стала хуже в области прав человека и верховенства права
Партия Саакашвили планирует участвовать в выборах в Верховную раду Украины Сакварелидзе назвал правильным решение президента Украины Владимира Зеленского провести досрочные парламентские выборы
Huawei запустит собственную ОС только в конце 2019 года На международный рынок ОС придет только в 2020 году
«Барселона» хочет вернуть Неймара По информации источника, каталонцы начали переговоры о трансфере бразильца