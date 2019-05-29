В Казахстане президенты РФ, Белоруссии и Киргизии получили ордена Назарбаева

PanARMENIAN.Net - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом наградил президентов России Владимира Путина, Белоруссии Александра Лукашенко и Киргизии Сооронбая Жээнбекова орденами, названным в честь Нурсултана Назарбаева. В сообщении на сайте главы Казахстана отмечается, что наград президенты удостоены в ознаменование 25-летия идеи о евразийской интеграции и пятилетия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.

Орден «Первый президент Республики Казахстан — лидер нации Нурсултан Назарбаев» («Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентi — Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев») был учрежден в Казахстане в 2001 году «в ознаменование особых заслуг» Назарбаева. В соответствии с законодательством республики главы других государств могут награждаться этим орденом за особые заслуги перед Казахстаном, пишет РБК.

Орден является третьей по старшинству наградой Казахстана, уступая орденам «Алтын Кыран» («Золотой орел») и «Отан» («Отечество»). Звезда и знак ордена изготавливаются из золота 750-й пробы и украшаются рубинами и бриллиантами, в центральном медальоне звезды изображен золотой профиль Назарбаева, а в центральном круге знака ордена — монограмма «НН».

Находящийся с рабочим визитом в Казахстане премьер-министр Армении Никол Пашинян в Нур-Султане 28 мая встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, а 29 мая - с нынешним президентом республики Токаевым.