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Сериал «Чернобыль» обошел по рейтингу «Игру престолов»

Сериал «Чернобыль» обошел по рейтингу «Игру престолов»
30 мая 2019 - 13:50 AMT

PanARMENIAN.Net - Американский сериал «Чернобыль» оказался на первом месте рейтинга шоу всех времен, которые получили наивысшую оценку зрителей. Об этом свидетельствуют данные сайта International Movie Data Base.

Проект набрал 9,6 балла и обогнал сериалы «Планета Земля 2» (9,5) и «Братья по оружию» (9,4). Оценки 9,4 также были удостоены шоу «Планета Земля», «Во все тяжкие» и «Игра престолов». Кроме того, в первую десятки вошли «Прослушка», «Наша планета», «Космос: Одиссея через пространство и время» и «Голубая планета 2», пишет Lenta.ru.

Первый эпизод сериала «Чернобыль» вышел 6 мая. Состоящий из пяти серий проект рассказывает о взрыве, случившемся 26 апреля 1986-го на Чернобыльской АЭС. Режиссером сериала выступил Йохан Ренк. Главные роли в нем исполнили Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Джаред Харрис, Росс Армстронг, Эдриан Роулинс, Пол Риттер и Джесси Бакли. Сценаристом стал Крейг Мазин, работавший над такими картинами, как «Без чувств», «Супергеройское кино» и «Человек-ракета».

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Lenta.ru: Сериал «Чернобыль» обошел «Игру престолов»
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