// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Подающие на визу США теперь должны указывать ссылки на соцсети

Подающие на визу США теперь должны указывать ссылки на соцсети
3 июня 2019 - 10:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Подающие на американскую визу теперь должны предоставлять имена страниц в социальных сетях.

Информацию об аккаунтах нужно будет предоставлять вместе с другой персональной информацией. При этом заявители могут сказать, что у них нет социальных сетей. Однако если эта информация будет недостоверной, то им грозят «серьезные иммиграционные последствия», указал представитель Госдепа, пишет РБК со ссылкой на The Hill.

Издание указывает, что изменения вступили в силу 31 мая после одобрения новых бланков. Пока в новых формах указаны только названия основных социальных сетей, однако позднее заявители смогут предоставить информацию обо всех сайтах, которые они используют.

«Это будет жизненно важным инструментом для того, чтобы не допустить террористов, угрозы общественной безопасности и других опасных личностей к иммиграционным преимуществам и американской земле», — отметил чиновник.

О том, что заявителям вскоре придется предоставлять данные о своих соцсетях, Госдеп сообщил весной 2018 года. Инициативу должно было одобрить административно-бюджетное управление. В 2017 году президент США Дональд Трамп подписал распоряжение об усилении проверок иностранцев, въезжающих в Соединенные Штаты.

Ссылки по теме:
Rbc.ru. США начали запрашивать у подающих на визу ссылки на соцсети
 Самое значимое
В Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армянеВ Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армяне
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
На Шри-Ланке вновь заблокированы соцсетиНа Шри-Ланке вновь заблокированы соцсети
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Серия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненыхСерия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненых
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Еще одна богатейшая семья Франции пожертвует 200 млн евро на восстановление Нотр-ДамаЕще одна богатейшая семья Франции пожертвует 200 млн евро на восстановление Нотр-Дама
Группа компаний объявила о пожертвовании рекордной суммы в 200 миллионов евро на восстановление парижского собора.
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
10 млн человек подписали петицию с требованием объявить Трампу импичмент
Израиль перехватил десятки выпущенных из сектора Газа ракет
В Таиланде короновали короля Раму Х: Его корона весит 7.3 кг
Уровень потребления алкоголя в мире за 27 лет вырос на 70%
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
ОБСЕ проведет плановый мониторинг на границе Арцаха и Азербайджана Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.
Ван Дейк признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов Прошедшая неделя Лиги чемпионов включила в себя единственный матч – финал турнира: «Ливерпуль» играл против лондонского «Тоттенхэма».
Помпео заявил о готовности США к переговорам с Ираном без предусловий «Мы готовы вести диалог с Ираном без предварительных условий. Мы готовы сесть за стол переговоров», - заявил Помпео на пресс-конференции в Швейцарии
В Финляндии запретили шиповник Запрет на выращивание этого вида шиповника начнет действовать только после трехлетнего переходного периода