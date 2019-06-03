Подающие на визу США теперь должны указывать ссылки на соцсети
3 июня 2019 - 10:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Подающие на американскую визу теперь должны предоставлять имена страниц в социальных сетях.
Информацию об аккаунтах нужно будет предоставлять вместе с другой персональной информацией. При этом заявители могут сказать, что у них нет социальных сетей. Однако если эта информация будет недостоверной, то им грозят «серьезные иммиграционные последствия», указал представитель Госдепа, пишет РБК со ссылкой на The Hill.
Издание указывает, что изменения вступили в силу 31 мая после одобрения новых бланков. Пока в новых формах указаны только названия основных социальных сетей, однако позднее заявители смогут предоставить информацию обо всех сайтах, которые они используют.
«Это будет жизненно важным инструментом для того, чтобы не допустить террористов, угрозы общественной безопасности и других опасных личностей к иммиграционным преимуществам и американской земле», — отметил чиновник.
О том, что заявителям вскоре придется предоставлять данные о своих соцсетях, Госдеп сообщил весной 2018 года. Инициативу должно было одобрить административно-бюджетное управление. В 2017 году президент США Дональд Трамп подписал распоряжение об усилении проверок иностранцев, въезжающих в Соединенные Штаты.
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