Анкара обвинила Исландию в неуважении к турецким футболистам
11 июня 2019 - 14:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Турции выразили возмущение по поводу того, как исландские пограничники обошлись с ее национальной сборной по футболу в международном аэропорту Рейкьявика.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал поведение исландских пограничников и сотрудников таможни неприемлемым с дипломатической и гуманитарной точки зрения и написал в Twitter, что Турция примет необходимые меры.
Турецкую сборную продержали три часа на таможне, проверяя багаж каждого футболиста по нескольку раз, пишет BBC.
Затем, когда команда наконец прошла таможенный досмотр, футболистов окружили журналисты, один из которых совал в лицо игрокам щетку для мытья туалета вместо микрофона. Анкара уже направила властям Исландии официальный протест. Исландские власти пока никак не комментируют этот инцидент.
Турецкая сборная прибыла в Исландию 9 июня. 11 июня состоится отборочный матч между Исландией и Турцией для чемпионата Европы по футболу 2020 года.
После матча между Турцией и Францией 8 июня обострились и без того непростые дипломатические отношения двух стран. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что слышал свист турецких фанатов во время исполнения французского гимна, и назвал это недопустимым.
10 июня глава французской футбольной ассоциации Ноэль Ле Граэ назвал эпизод со свистом досадным, но отметил, что не стал бы называть это инцидентом. Его ответ означает, что Париж все-таки не намерен осложнять отношения с Турцией. Президент Макрон считается одним из главных противников членства Турции в ЕС. Переговоры с Анкарой по поводу вхождения в состав блока в данный момент приостановлены.
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