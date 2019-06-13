На акции протеста в Москве задержаны около 550 человек
13 июня 2019 - 10:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Количество задержанных на несогласованной акции в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова составило 549 человек, сообщает проект «ОВД-инфо».
Управление МВД по Москве ранее сообщало, что в акции приняли участие 1200 человек и 200 из них были задержаны. В 23:38 ведомство опубликовало сообщение, согласно которому в отделах полиции остаются четыре человека, все остальные отпущены, пишут «Ведомости».
Марш в поддержку Голунова прошел 12 июня. Задержания начались практически сразу после начала акции, стартовавшей в 12:00 у метро «Чистые пруды».
6 июня полиция задержала Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Голунов не признал вину и заявил, что наркотики ему подбросили. Он связал преследование со своей профессиональной деятельностью, в частности с расследованием похоронного бизнеса в Москве. 11 июня с журналиста сняли все обвинения и освободили.
Самое значимое
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Группа компаний объявила о пожертвовании рекордной суммы в 200 миллионов евро на восстановление парижского собора.
Partner news
Последние новости
Армения улучшила свои позиции в Глобальном индексе миролюбия Соседний Азербайджан занимает 130-е место, Турция - 152-е, Грузия - 99-е, а Иран - 139-е.
Shazam после обновления распознает играющую в наушниках музыку Раньше песню нужно было воспроизводить через динамик или подносить микрофон к источнику звука.
WhatsApp начнет судиться с использующими мессенджер для массовых рассылок Компания собирается принимать правовые меры к тем, кто вовлечен или помогает другим в злоупотреблениях
Азербайджан и Турция проведут 13 совместных военных учений в 2019 году Азербайджан и Турция приглашают участвовать Грузию в данных совместных учениях