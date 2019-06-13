На акции протеста в Москве задержаны около 550 человек

PanARMENIAN.Net - Количество задержанных на несогласованной акции в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова составило 549 человек, сообщает проект «ОВД-инфо».

Управление МВД по Москве ранее сообщало, что в акции приняли участие 1200 человек и 200 из них были задержаны. В 23:38 ведомство опубликовало сообщение, согласно которому в отделах полиции остаются четыре человека, все остальные отпущены, пишут «Ведомости».

Марш в поддержку Голунова прошел 12 июня. Задержания начались практически сразу после начала акции, стартовавшей в 12:00 у метро «Чистые пруды».

6 июня полиция задержала Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Голунов не признал вину и заявил, что наркотики ему подбросили. Он связал преследование со своей профессиональной деятельностью, в частности с расследованием похоронного бизнеса в Москве. 11 июня с журналиста сняли все обвинения и освободили.