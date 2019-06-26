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РА и РФ подписали контракт о новых поставках российского топлива на Армянскую АЭС

РА и РФ подписали контракт о новых поставках российского топлива на Армянскую АЭС
26 июня 2019 - 14:48 AMT

PanARMENIAN.Net - Топливная компания госкорпорации «Росатом» ТВЭЛ и Армянская АЭС подписали контрактные документы на поставку российского ядерного топлива на атомную станцию в 2019-2020 гг. Об этом сообщила пресс-служба ТВЭЛ.

«Последние дополнения к базовому контракту позволят не только обеспечить все потребности Армянской АЭС в свежем ядерном топливе, но и восполнить его резерв на площадке электростанции, что повышает надежность топливообеспечения реактора», - отметил представитель ТВЭЛ Олег Григорьев.

Ранее на базе документов, заключенных в 2017 году, на электростанции был сформирован резерв ядерного топлива.

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