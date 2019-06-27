Америабанк предлагает новое решение для продвижения онлайн-бизнеса (видео)
27 июня 2019 - 16:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Америабанк и компания Naghashyan Solutions выступили с совместным предложением. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Отныне все юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые хотят открыть интернет-магазин, смогут получить решение с предпочитаемым дизайном и возможностью интеграции быстрого и простого платежного инструмента vPOS (Virtual POS Terminal) Америабанка.
Это готовое решение для электронной коммерции позволяет задействовать интернет-магазин без технических/программных знаний, а также принимать онлайн-платежи от местных и международных карт Arca, Visa и MasterCard через платежный инструмент банка vPOS. Эта платформа электронной коммерции предлагает также дизайнерские, заранее продуманные и специально разработанные для сайта решения, в том числе, адаптивный (responsive) дизайн для различных экранов.
Клиенты для открытия интернет-магазина могут обратиться в Америабанк онлайн или посетить любой филиал банка.
В рамках сотрудничества с компанией Naghashyan Solutions Америабанк до 31 декабря 2019 года предоставит клиентам, которые воспользовались этой слугой и стали использовать платежный инструмент vPOS, платежную карту Visa Business или Mastercard Business без годового обслуживания, а также систему Америа онлайн-банкинг без годового обслуживания при регистрации двух пользователей.
Кроме того, пользователи платежного инструмента vPOS смогут получить кредитную линию на основе оборотных сделок после 6 месяцев работы интернет-магазина, а также при наличии безналичных сделок и сделок по карте в других банках - при предоставлении обоснованных документов (справки, квитанции и другие договора).
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