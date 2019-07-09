Опрос: 19% армянок хотят видеть меньше женщин в руководстве страны

PanARMENIAN.Net - 19% женщин в Армении хотят видеть меньше женщин в руководстве республики. Об этом свидетельствуют данные опроса Международного республиканского института.

Из числа респондентов 35% женщин хотят видеть больше представителей своего пола в руководстве страны, 32% согласны с нынешним числом, а 13% не дали ответа. Среди мужчин немного иные показатели - 38% хотят видеть меньше женщин в руководстве, 32% хотят, чтобы все осталось, как есть, и только 13% опрошенных мужчин считают, что Армении необходимо больше женщин в руководстве страны, 17% не дали ответа.

Больше женщин политиков хотят видеть молодые армяне в возрасте от 18 до 29 лет (31%), далее процент сторонников женщин в правительстве падает: в группе 30-49 лет - 25%, старше 50 лет - всего 22%.

В целом,28% респондентовответили, что хотят видеть меньше женщин в руководстве страны, 25% хотят, чтоб женщин-политиков стало больше, 32% устраивает нынешнее положение дел, а 15% не определились с ответом.

Опрос был проведен в мае, опрошены 1200 человек по всей Армении.

В Армении всего один министр - женщина, а в парламенте страны 32 женщины (около 25% депутатов) вместо 18 парламенте прошлого созыва.