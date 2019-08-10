Пашинян: Взносы крупных налогоплательщиков РА увеличились на 14% за первое полугодие 2019-го

PanARMENIAN.Net - За январь-июнь 2019 года 1000 крупных налогоплательщиков Армении выплатили в госбюджет 511 млрд драмов. Об том на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер отметил, что за первое полугодие 2018 года со стороны 1000 крупных налогоплательщиков Армении было сгенерировано 446 млрд драмов.

«То есть, прирост налоговых выплат со стороны 1000 крупных налогоплательщиков в этом году составил около 14%», – написал Пашинян.