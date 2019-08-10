Пашинян: Взносы крупных налогоплательщиков РА увеличились на 14% за первое полугодие 2019-го
10 августа 2019 - 16:49 AMT
PanARMENIAN.Net - За январь-июнь 2019 года 1000 крупных налогоплательщиков Армении выплатили в госбюджет 511 млрд драмов. Об том на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Премьер отметил, что за первое полугодие 2018 года со стороны 1000 крупных налогоплательщиков Армении было сгенерировано 446 млрд драмов.
«То есть, прирост налоговых выплат со стороны 1000 крупных налогоплательщиков в этом году составил около 14%», – написал Пашинян.
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«Мы с этого года начали поставки нефтепродуктов в Армению за рубли, в наших планах уже в ближайшее время, что касается ЕАЭС, перейти на поставки в эти страны за рубли», - сообщил он
Депутаты предлагают увеличить минимальную зарплату на почти 20% - с 55 000 драмов до 65 000 драмов.
Долг по состоянию на март составил 5.448 миллиардов долларов.
Если за первые 3 месяца 2018 года Армению посетило 346 458 туристов, то за отчетный период текущего года этот показатель составил 364 489.
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