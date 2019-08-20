Представитель «Победы» опроверг информацию о жесткой посадке в Гюмри
20 августа 2019 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Резервный самолет авиакомпании «Победа», прибывший в ночь на 20 августа в гюмрийский аэропорт «Ширак», забрал пассажиров в Москву. Об этом сообщила пресс-секретарь ЗАО «Армения - Международные аэропорты» Сатеник Ованнисян, пишет РИА Новости.
Комитет гражданской авиации Армении 19 августа сообщил, что самолет «Победы» жестко сел в армянском Гюмри. На борту были 173 пассажира, никто не пострадал. Представитель авиакомпании опровергла информацию о жесткой посадке. По ее словам, на послеполетном осмотре в Гюмри обнаружено повреждение хвостовой пяты, предназначенной для защиты фюзеляжа, касание пятой произошло при уходе на второй круг.
«Резервный самолет авиакомпании «Победа» забрал из Гюмри направляющихся в Москву пассажиров», - сказала Ованнисян.
Ранее она сообщила, что аэропорт «Ширак» работает после инцидента в штатном режиме, отмененных рейсов нет.
ЗАО «Армения - Международные аэропорты» эксплуатирует аэропорты «Звартноц» (в Ереване) и «Ширак» (в Гюмри) в соответствии с договором о концессионном управлении сроком на 30 лет, заключенным с армянским правительством в 2001 году. Собственником компании является аргентинская American International Airports, которая принадлежит гражданину Аргентины Эдуардо Эрнeкяну.
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