США и Китай возобновят торговые переговоры в начале октября
5 сентября 2019 - 15:33 AMT
PanARMENIAN.Net - США и Китай возобновят торговые переговоры в начале октября в Вашингтоне. Соответствующей договоренности достигли вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и уполномоченный администрации США по торговле Роберт Лайтхайзер, сообщило министерство торговли в Пекине 5 сентября. Ранее торговые переговоры планировалось возобновить еще в сентябре.
В заявлении китайского Минторга отмечается, что в ходе телефонного разговора стороны договорились «сотрудничать и предпринять конкретные шаги, чтобы обеспечить благоприятные условия для переговоров», а также продолжать «тесную коммуникацию», пишет Deutsche Welle.
США и Китай уже больше года находятся в состоянии торгового конфликта, вводя друг против друга штрафные пошлины на миллиарды долларов. В последний раз эти пошлины были повышены 1 сентября. Президент США постоянно критикует высокий объем дефицита в торговле с Китаем и обвиняет КНР в хищении интеллектуальной собственности и других нарушениях.
Самое значимое
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Partner news
Последние новости
МИД РА: Путин приедет в Армению для участия в заседании ЕАЭС Приглашены руководитель Молдовы, которая является единственным наблюдателем в ЕАЭС, президент Ирана Хасан Роухани
Twitter запретил публикацию через SMS: Взломали аккаунт основателя соцсети Решение отключить функцию в соцсети объяснили соображениями безопасности
Известны все полуфиналисты US Open Таким образом, определились полуфинальные пары в мужском и женском одиночном разрядах.
Найдена незащищенная база данных с номерами телефонов 419 млн пользователей Facebook Она содержала сведения о 419 миллионах пользователей, больше всего из США — 133 миллиона