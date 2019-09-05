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США и Китай возобновят торговые переговоры в начале октября

США и Китай возобновят торговые переговоры в начале октября
5 сентября 2019 - 15:33 AMT

PanARMENIAN.Net - США и Китай возобновят торговые переговоры в начале октября в Вашингтоне. Соответствующей договоренности достигли вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и уполномоченный администрации США по торговле Роберт Лайтхайзер, сообщило министерство торговли в Пекине 5 сентября. Ранее торговые переговоры планировалось возобновить еще в сентябре.

В заявлении китайского Минторга отмечается, что в ходе телефонного разговора стороны договорились «сотрудничать и предпринять конкретные шаги, чтобы обеспечить благоприятные условия для переговоров», а также продолжать «тесную коммуникацию», пишет Deutsche Welle.

США и Китай уже больше года находятся в состоянии торгового конфликта, вводя друг против друга штрафные пошлины на миллиарды долларов. В последний раз эти пошлины были повышены 1 сентября. Президент США постоянно критикует высокий объем дефицита в торговле с Китаем и обвиняет КНР в хищении интеллектуальной собственности и других нарушениях.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: США и Китай возобновят торговые переговоры в октябре
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