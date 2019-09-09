Пашинян: Эксплуатация Амулсарского рудника может начаться в IV квартале 2020-го
9 сентября 2019 - 13:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время прямой трансляции в Facebook затронул тему эксплуатации Амулсарского золоторудного местонахождения и попросил перекрывших ведущие к руднику дороги жителей Джермука открыть их, а также заявил, что инспекция по охране окружающей среды получила указание начать инспекции в Амулсаре.
Премьер-министр также сказал, что ближайшая возможная дата эксплуатации рудника - четвертый квартал 2020 года, но наиболее вероятной датой начала эксплуатации является первый квартал 2021 года.
«В данный момент у нас нет никаких правовых оснований для запрета эксплуатации Амулсарского месторождения, но понятно также, что мы не можем не учитывать существующую среди общественности обеспокоенность», – заявил премьер.
По словам премьера, целью проверок является выяснение ответов на ряд вопросов: иснпекция должна пойти и проверить известные, опубликованные факты.
Премьер также добавил, что правительство может проводить ежедневный мониторинг для оценки воздействия работ, проводимых на руднике, на окружающую седу.
«Когда будет зарегистрировано какое-либо нарушение, и оно не будет устранено, правительство может, у него есть все рычаги, чтобы запретить эксплуатацию рудника раз и навсегда», - подчеркнул Пашинян.
В ходе выступления в парламенте 24 октября 2018 года тогда еще и.о. премьер-министра Никол Пашинян заявил: «Если будет обосновано, что эксплуатация безопасна для Севана и водной системы Джермука, то проект будет реализован. Однако, если есть угроза, то будучи премьер-министром, я не смогу разрешить его реализацию вне зависимости от чего-либо».
Похожее заявление премьер Пашинян сделал 19 августа после акций протеста против эксплуатации рудника перед зданием Национального собрания. Кстати, в ходе акции полиция применила силу и подвергла приводу нескольких граждан.
Во время своего полуторачасового выступления в прямом эфире Facebook премьер дал согласие на эксплуатацию Амулсарского месторождения, а также вновь заявил, что если в результате эксплуатации рудника будет причинен хоть 0.1% ущерба окружающей среде, правительство предоставит компании 90 дней на решение проблемы, и если проблема не будет решена, рудник будет закрыт.
Самое значимое
«Я надеюсь, что к концу года мы подведем итоги обсуждений, и у нас будет дорожная карта, чтобы построить эту дорогу», - сказал Григорян.
«Мы с этого года начали поставки нефтепродуктов в Армению за рубли, в наших планах уже в ближайшее время, что касается ЕАЭС, перейти на поставки в эти страны за рубли», - сообщил он
Долг по состоянию на март составил 5.448 миллиардов долларов.
Если за первые 3 месяца 2018 года Армению посетило 346 458 туристов, то за отчетный период текущего года этот показатель составил 364 489.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
«ВКонтакте» запустил сервис для прослушивания аудиокниг Книги в приложении можно покупать либо по отдельности, либо по подписке
ВОЗ: В Армении мужчины совершают суицид в 5 раз чаще женщин В общей сложности за год счеты с жизнью сводят в общей сложности почти 800 тысяч человек.
British Airways отменила почти 100% рейсов Авиакомпания British Airways отменила почти 100 процентов рейсов из-за забастовки пилотов, требующих увеличения заработной платы.
Турпоток в Гонконге упал на 40% из-за протестов Поводом для недовольства жителей Гонкога стал закон об экстрадиции, который, как считают митингующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг