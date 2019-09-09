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Пашинян: Эксплуатация Амулсарского рудника может начаться в IV квартале 2020-го

Пашинян: Эксплуатация Амулсарского рудника может начаться в IV квартале 2020-го
9 сентября 2019 - 13:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время прямой трансляции в Facebook затронул тему эксплуатации Амулсарского золоторудного местонахождения и попросил перекрывших ведущие к руднику дороги жителей Джермука открыть их, а также заявил, что инспекция по охране окружающей среды получила указание начать инспекции в Амулсаре.

Премьер-министр также сказал, что ближайшая возможная дата эксплуатации рудника - четвертый квартал 2020 года, но наиболее вероятной датой начала эксплуатации является первый квартал 2021 года.

«В данный момент у нас нет никаких правовых оснований для запрета эксплуатации Амулсарского месторождения, но понятно также, что мы не можем не учитывать существующую среди общественности обеспокоенность», – заявил премьер.

По словам премьера, целью проверок является выяснение ответов на ряд вопросов: иснпекция должна пойти и проверить известные, опубликованные факты.

Премьер также добавил, что правительство может проводить ежедневный мониторинг для оценки воздействия работ, проводимых на руднике, на окружающую седу.

«Когда будет зарегистрировано какое-либо нарушение, и оно не будет устранено, правительство может, у него есть все рычаги, чтобы запретить эксплуатацию рудника раз и навсегда», - подчеркнул Пашинян.

В ходе выступления в парламенте 24 октября 2018 года тогда еще и.о. премьер-министра Никол Пашинян заявил: «Если будет обосновано, что эксплуатация безопасна для Севана и водной системы Джермука, то проект будет реализован. Однако, если есть угроза, то будучи премьер-министром, я не смогу разрешить его реализацию вне зависимости от чего-либо».

Похожее заявление премьер Пашинян сделал 19 августа после акций протеста против эксплуатации рудника перед зданием Национального собрания. Кстати, в ходе акции полиция применила силу и подвергла приводу нескольких граждан.

Во время своего полуторачасового выступления в прямом эфире Facebook премьер дал согласие на эксплуатацию Амулсарского месторождения, а также вновь заявил, что если в результате эксплуатации рудника будет причинен хоть 0.1% ущерба окружающей среде, правительство предоставит компании 90 дней на решение проблемы, и если проблема не будет решена, рудник будет закрыт.

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Запись Никола Пашиняна в Facebook
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