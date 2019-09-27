Пашинян: Армения остается в диапазоне высокого экономического роста
27 сентября 2019 - 13:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Индекс экономической активности в августе 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года составил 7.6%, а это означает, что Армения продолжает оставаться в диапазоне высокого экономического роста. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Отмечается, что по итогам августа, ежегодные показатели 2019 года следующие:
Показатель экономической активности – 7%;
Рост промышленности – 9,5%;
Рост строительства – 4,4%;
Рост товарооборота – 9%;
Рост услуг – 15,5%;
Рост ежемесячной средней зарплаты – 5,7%;
Рост экспорта – 4,6%.
«Добавлю, что в августе не только не было инфляции, а была зафиксирована определенная дефляция. В целом, Армения продолжает находиться в диапазоне низких показателей инфляции. Это достаточно хорошие показатели, которые должны нас настроить на еще лучшую работу», - отметил премьер.
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«Я надеюсь, что к концу года мы подведем итоги обсуждений, и у нас будет дорожная карта, чтобы построить эту дорогу», - сказал Григорян.
«Мы с этого года начали поставки нефтепродуктов в Армению за рубли, в наших планах уже в ближайшее время, что касается ЕАЭС, перейти на поставки в эти страны за рубли», - сообщил он
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