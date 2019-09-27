Пашинян: Армения остается в диапазоне высокого экономического роста

PanARMENIAN.Net - Индекс экономической активности в августе 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года составил 7.6%, а это означает, что Армения продолжает оставаться в диапазоне высокого экономического роста. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Отмечается, что по итогам августа, ежегодные показатели 2019 года следующие:

Показатель экономической активности – 7%;

Рост промышленности – 9,5%;

Рост строительства – 4,4%;

Рост товарооборота – 9%;

Рост услуг – 15,5%;

Рост ежемесячной средней зарплаты – 5,7%;

Рост экспорта – 4,6%.

«Добавлю, что в августе не только не было инфляции, а была зафиксирована определенная дефляция. В целом, Армения продолжает находиться в диапазоне низких показателей инфляции. Это достаточно хорошие показатели, которые должны нас настроить на еще лучшую работу», - отметил премьер.