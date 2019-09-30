Вице-премьер РА надеется, что цена на газ для Армении не вырастет в 2020 году
30 сентября 2019 - 12:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Сведения об ожидающемся повышении цены на газ для Армении на 30% не соответствуют действительности. Об этом заявил журналистам вице-премьер Армении Мгер Григорян, пишет Aysor.am.
На вопрос, повысится ли цена с 2020 года, Мгер Григорян ответил: «Не могу сейчас ответить. Надеюсь, что нет».
Он отметил, что переговоры по определению цены на газ завершатся до конца года.
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«Я надеюсь, что к концу года мы подведем итоги обсуждений, и у нас будет дорожная карта, чтобы построить эту дорогу», - сказал Григорян.
«Мы с этого года начали поставки нефтепродуктов в Армению за рубли, в наших планах уже в ближайшее время, что касается ЕАЭС, перейти на поставки в эти страны за рубли», - сообщил он
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