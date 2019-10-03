Америабанк - лучший банк Армении с онлайн-услугами для МСБ
3 октября 2019 - 14:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Америабанк признан лучшим банком, предлагающим онлайн-банкинг малому и среднему бизнесу в Армении.
SME Banking Club опубликовал рейтинговую таблицу топ-20 лучших интернет-банков для малого и среднего бизнеса. При присвоении рейтинга рассматривались более 150 банков СНГ и Кавказа, уделив особое внимание сфере МСБ, сообщает пресс-служба банка.
Америабанк – динамично развивающийся банк в Армении, один из крупнейших и наиболее стабильных финансовых институтов страны. Сегодня Америабанк – универсальный банк, предоставляющий полный пакет корпоративных, инвестиционных и розничных банковских услуг.
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