Премьер Армении и глава РЖД обсудили развитие сотрудничества и инвестиции
9 октября 2019 - 11:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял 8 октября гендиректора ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозерова. Об этом сообщила пресс-служба главы армянского правительства.
Стороны обсудили текущую повестку сотрудничества и перспективы его дальнейшего развития.
Помимо других вопросов, обсуждались инвестиции РЖД и реализация конкретных проектов на рынке транспортных услуг Армении. Пашинян и Белозеров также затронули вопрос взаимодействия в сфере паромных грузоперевозок из Армении в Россию по Черному морю.
Ранее телеканал RTVI со ссылкой на источник сообщил, что ОАО «РЖД» готовится разорвать соглашение с властями Армении, утверждая, что они блокируют работу ее дочернего предприятия «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД), которое управляет железными дорогами в Армении. Позже в пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что российская сторона прорабатывает все варианты развития ситуации с Управлением железными дорогами Армении, вплоть до досрочного разрыва контракта РЖД с армянской стороной.
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«Я надеюсь, что к концу года мы подведем итоги обсуждений, и у нас будет дорожная карта, чтобы построить эту дорогу», - сказал Григорян.
«Мы с этого года начали поставки нефтепродуктов в Армению за рубли, в наших планах уже в ближайшее время, что касается ЕАЭС, перейти на поставки в эти страны за рубли», - сообщил он
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