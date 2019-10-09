Премьер Армении и глава РЖД обсудили развитие сотрудничества и инвестиции

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял 8 октября гендиректора ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозерова. Об этом сообщила пресс-служба главы армянского правительства.

Стороны обсудили текущую повестку сотрудничества и перспективы его дальнейшего развития.

Помимо других вопросов, обсуждались инвестиции РЖД и реализация конкретных проектов на рынке транспортных услуг Армении. Пашинян и Белозеров также затронули вопрос взаимодействия в сфере паромных грузоперевозок из Армении в Россию по Черному морю.

Ранее телеканал RTVI со ссылкой на источник сообщил, что ОАО «РЖД» готовится разорвать соглашение с властями Армении, утверждая, что они блокируют работу ее дочернего предприятия «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД), которое управляет железными дорогами в Армении. Позже в пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что российская сторона прорабатывает все варианты развития ситуации с Управлением железными дорогами Армении, вплоть до досрочного разрыва контракта РЖД с армянской стороной.