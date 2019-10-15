В Армении предъявлено обвинение забросавшим яйцами пресс-клуб молодым людям
15 октября 2019 - 13:13 AMT
PanARMENIAN.Net - В результате необходимых следственных и процессуальных действий, проведенных по уголовному делу, расследуемому в следственном отделе по административным районам Кентрон и Норк-Мараш следственного управления Следственного комитета Армении по городу Еревану, установлен ряд обстоятельств инцидента с воспрепятствованием законной профессиональной деятельности пресс-клуба Hayeli («Зеркало»). Об этом сообщает пресс-служба СК Армении.
Отмечается, что обвинение предъявлено 4 лицам. Согласно добытым следствием данным, группа лиц забросала яйцами и заклеила плакатами стену пресс-клуба Hayeli и заявила, что не допустит деятельности информационного сайта из-за публикации на портале hayeli.am статьи под заголовком «Запоздалый, но мощный ответ Алиева Пашиняну».
По совокупности добытых доказательств четверым молодым людям предъявлено обвинение по части 1 статьи 164 («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста») УК РА.
В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Предварительное следствие продолжается.
5 октября Давид Ованнисян, Саргис Манукян, Артак Маргарян и Айк Степанян пришли к офису и пресс-клубу Hayeli, закидали яйцами двери и стены закрытого офиса, а также развесили постеры с фотографиями президента Азербайджана Ильхама Алиева, главы КС РА Грайра Товмасяна и его сестры Анжелы Товмасян.
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«И я, и мои сестры, мы все хотим этого. Мы знаем, что это будет трудно, но нам нравится растить наших детей вместе, и вы были бы удивлены тем, насколько они хорошо приспособлены, по-детски глупы и нормальны», - заключила Кардашьян.
После прибытия в Ереван она сделала запись в своем она микроблоге в Twitter, отметив, что рада находится в Армении.
«Эти провокации азербайджанской стороны не останутся безответными», - написал он.
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