Армянский премьер ожидает 7-9% рост экономики в 2020-22 годах

PanARMENIAN.Net - Армения надеется выйти на темп экономического роста в 7-9% в течение 2020-22 годов.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на слушаниях по поводу бюджета 2020 года страны в парламенте.

Пашинян заявил, что в результате изменений с 2020 года пенсии повысятся на 10%, вырастут зарплаты 200 тысяч человек, помощь за новорожденного вырастет в 6 раз (до 300 тыс драм – ок. $625 с ок $100), будет выделено 3 млрд драм на решение проблем жителей зоны Спитакского землетрясения.

Всего доходы бюджета составят ок. 1.6 трлн драм (примерно $3.3 млрд).