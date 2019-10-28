Армянский премьер ожидает 7-9% рост экономики в 2020-22 годах
28 октября 2019 - 12:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения надеется выйти на темп экономического роста в 7-9% в течение 2020-22 годов.
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на слушаниях по поводу бюджета 2020 года страны в парламенте.
Пашинян заявил, что в результате изменений с 2020 года пенсии повысятся на 10%, вырастут зарплаты 200 тысяч человек, помощь за новорожденного вырастет в 6 раз (до 300 тыс драм – ок. $625 с ок $100), будет выделено 3 млрд драм на решение проблем жителей зоны Спитакского землетрясения.
Всего доходы бюджета составят ок. 1.6 трлн драм (примерно $3.3 млрд).
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