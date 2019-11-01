Директор ереванского зоопарка ушел в отставку после скандала с нападением собак на животных

Директор ереванского зоопарка ушел в отставку после скандала с нападением собак на животных
1 ноября 2019 - 16:49 AMT

PanARMENIAN.Net - Директор ереванского зоопарка Рубен Хачатрян подал в отставку на фоне сообщений об атаках бродачих собак на кенгуру и муфлонов.

Как сообщил сам Хачатрян в своем посте в Фейсбук, решение принято «с учетом развитий последних дней, не исключая присутствия человеческого фактора в атаках на животных, но и не нарушая презупции невиновности».

«Несмотря на то, что решение принято после предложения вице-мэра Тиграна Вирабяна, надеюсь, что с прекращением моих полномочий вереница смертей животных – в том числе, нападения собак, прекратятся», - написал он.

В ночь с 30 и 31 октября и с 31 октября на 1 ноября, собласно сообщениям зоопарка, стаи бродачих собак атаковали зоопарк и загрызли по 3 кенгуру и муфлона. Произошедшее – не первый случай падежа в зоопарке. Ранее была отравлена зебра, погибли буый медведь и зоопарк и несколько десятков других животных. 

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