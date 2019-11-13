Преподаватели двух факультетов ЕГУ объявили забастовку

PanARMENIAN.Net - Преподавательский состав двух факультетов Ереванского государственного университета – Истории и Армянской филологи – во главе с деканами провели совещание, в ходе которого голосованием приняли текст заявления. Об этом в беседе с журналистами сообщил доцент кафедры Армянской литературы Аршалуйс Галстян.

Он привел лишь первый пункт из текста заявления, согласно которому преподаватели двух факультетов – в знак солидарности и поддержки студентов – объявляют 13 ноября однодневную забастовку, пишет Panorama.am.

По его словам, цель – чтобы проводящие забастовку студенты не чувствовали себя одинокими, знали, что их преподаватели рядом с ними в том, что касается проблем, которые они поднимают.

Студенты факультетов Истории и Армянской филологи ЕГУ уже несколько дней проводят забастовку, требуя отставки министра образования, науки, культуры и спорта Армении Араика Арутюняна. Они выступают также против разработанного министерством образования, науки, культуры и спорта Армении нового законопроекта «О высшем образовании и науке», которым предлагается в вузах предметы «Армянский язык», «Армянская литература» и «История Армении» сделать необязательными для преподавания на непрофильных факультетах.