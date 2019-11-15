Пашинян: Развитие военной промышленности важно для Армении

PanARMENIAN.Net - Под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна в правительстве состоялось заседание Военно-промышленного комитета Республики Армения. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

До начала обсуждения вопросов повестки дня Пашинян коснулся структурных изменений военно-промышленного комплекса.

«Вы знаете, что произошли значительные изменения в связи с военно-промышленным комплексом, в частности, была изменена подведомственность Военно-промышленного комитета, и она переведена из министерства обороны в министерство высокотехнологической промышленности. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить министерство обороны за проделанную за это время работу и за его вклад. Хочу пожелать успехов министерству высокотехнологической промышленности и главе Военно-промышленного комитета и выразить надежду на то, что эти структурные изменения помогут нам достичь существенных изменений и сдвигов в этой стратегически важной области на основе уже достигнутых результатов и проделанной работы, так как развитие этой области очень важно, и, конечно, нет необходимости объяснять ее важность», - отметил премьер.

На встрече с докладом выступил министр высокотехнологической промышленности Акоп Аршакян. Были обсуждены вопросы, связанные с развитием военно-промышленного комплекса, формированием практической связи между наукой, технологиями и военной промышленностью. Был одобрен Список госзаказа на специальные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на 2020 год.