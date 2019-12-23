Разведчица Гоар Вартанян посмертно награждена Орденом почета РА

PanARMENIAN.Net - Легендарная разведчица Гоар Вартанян посмертно награждена Орденом почета. Соответствующее распоряжение подписал президент Армении Армен Саркисян.

Отмечаестяч, что Вартанян награждается Орденом почета за многолетнюю безупречную деятельность в службах безопасности, исключительные заслуги и преданность родине.

Знаменитая разведчица Гоар Левоновна Вартанян скончалась 25 ноября. Гоар Вартанян в 16 лет вошла в антифашистскую группу своего будущего супруга и соратника Геворка Андреевича Вартаняна. В 1943 году в составе этой группы принимала участие в проведении операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции. В 1951 году супруги Вартанян были вывезены в СССР, в 1956 году успешно закончили Ереванский институт иностранных языков и в течение 30 лет работали в экстремальных условиях во многих странах мира, в 1986 году вернулись на Родину. Заслуги Вартанян отмечены орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени и многими медалями.