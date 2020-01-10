Решение об аресте племянника экс-президента Армении обжаловано

PanARMENIAN.Net - Решение об аресте племянника третьего президента Армении Сержа Саргсяна – Нарека Саркисяна обжаловано в апелляционном суде.

Об этом заявил адвокат Саркисяна Артур Пивазян, передает «Айкакан жаманак». Как отметил адвокат, по их оценке, решение было необоснованным.

«Мы находим, что такие решения не должны приниматься, независимо от того, кем является арестуемый, а кем – защищающий его», - сказал адвокат. Он не стал сообщать подробности уголовного дела на данный момент.

Нарек Саргсян был арестован 24 декабря. До этого он был выдан правоохранительным органам РА и 21 декабря перевезен из Чехии в Армению. Нарек – сын брата Сержа Саргсяна Александра, обвиняется в похищении человека, незаконном обороте оружия, боеприпасов и наркотиков, хищении картин Мартироса Сарьяна.