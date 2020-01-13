Пашинян почтил память жертв армянских погромов в Баку
13 января 2020 - 11:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян утром 13 января в мемориальном комплексе Цицернакаберд в Ереване почтил память жертв армянских погромов в Баку, произошедших 30 лет назад.
Вместе с Пашиняном память жертв почтили католикос всех армян Гарегин II, председатель парламента Арарат Мирзоян, секретарь Совета безопасности Армен Григорян и другие высокопоставленные лица.
Во время погромов армян с 13 по 19 января 1990 года, по разным оценкам, в Баку было убито до 400 человек, почти 200 тысяч армян были изгнаны из столицы Азербайджана. Установить точное число погибших в Баку невозможно, так как следствия по делу о погромах не проводилось.
Погромы и убийства мирных жителей продолжались до 20 января, когда в город были введены подразделения Советской Армии.
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«В международный день памяти и чести жертв преступления геноцида и предотвращения этого преступления возложил цветы в Цицернакаберде в память о жертвах Геноцида армян», - отметил премьер.
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