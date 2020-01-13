Пашинян почтил память жертв армянских погромов в Баку

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян утром 13 января в мемориальном комплексе Цицернакаберд в Ереване почтил память жертв армянских погромов в Баку, произошедших 30 лет назад.

Вместе с Пашиняном память жертв почтили католикос всех армян Гарегин II, председатель парламента Арарат Мирзоян, секретарь Совета безопасности Армен Григорян и другие высокопоставленные лица.

Во время погромов армян с 13 по 19 января 1990 года, по разным оценкам, в Баку было убито до 400 человек, почти 200 тысяч армян были изгнаны из столицы Азербайджана. Установить точное число погибших в Баку невозможно, так как следствия по делу о погромах не проводилось.

Погромы и убийства мирных жителей продолжались до 20 января, когда в город были введены подразделения Советской Армии.