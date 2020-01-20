Президент Армении выступит в рамках Давосского форума вместе с Трампом и Меркель

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян примет участие в 50-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе по приглашению основателя и президента ВЭФ Клауса Шваба. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

«Вы были первым председателем совета по глобальной энергетической безопасности Всемирного экономического форума. Форум ожидает услышать ваше видение относительно четвертой промышленной революции, новых квантовых технологий, квантовой политики, направлений и тенденций развития современного мира», - говорится в письме Шваба Саркисяну.

Вместе с Саркисяном в качестве спикера выступит также лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор Колумбийского университета Джозеф Стиглиц.

В числе спикеров форума в 2020 году указаны президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, активист по климату и окружающей среде Грета Тунберг и другие.

В рамках Всемирного экономического форума Саркисян проведет встречи в Давосе с руководителями и главами правительств ряда государств, представителями деловых кругов.

Всемирный экономический форум в Давосе пройдет 20-24 января. Планируется, что в нем примет участие более 700 докладчиков и более 3000 участников, которые обсудят проблемы и вопросы в сфере экономики, технологий, экологии и промышленности.

За 50 лет своего основания форум в Давосе стал одним из самых влиятельных собраний на высоком уровне в мире, ежегодно собирая глав государств, правительств, представителей международных организаций, деловых кругов и видных экспертов для обсуждения глобальных, региональных и отраслевых программ, предложения решений существующих проблем и вызовов.