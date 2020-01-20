Президент Армении выступит в рамках Давосского форума вместе с Трампом и Меркель

Президент Армении выступит в рамках Давосского форума вместе с Трампом и Меркель
20 января 2020 - 13:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян примет участие в 50-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе по приглашению основателя и президента ВЭФ Клауса Шваба. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

«Вы были первым председателем совета по глобальной энергетической безопасности Всемирного экономического форума. Форум ожидает услышать ваше видение относительно четвертой промышленной революции, новых квантовых технологий, квантовой политики, направлений и тенденций развития современного мира», - говорится в письме Шваба Саркисяну.

Вместе с Саркисяном в качестве спикера выступит также лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор Колумбийского университета Джозеф Стиглиц.

В числе спикеров форума в 2020 году указаны президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, активист по климату и окружающей среде Грета Тунберг и другие.

В рамках Всемирного экономического форума Саркисян проведет встречи в Давосе с руководителями и главами правительств ряда государств, представителями деловых кругов.

Всемирный экономический форум в Давосе пройдет 20-24 января. Планируется, что в нем примет участие более 700 докладчиков и более 3000 участников, которые обсудят проблемы и вопросы в сфере экономики, технологий, экологии и промышленности.

За 50 лет своего основания форум в Давосе стал одним из самых влиятельных собраний на высоком уровне в мире, ежегодно собирая глав государств, правительств, представителей международных организаций, деловых кругов и видных экспертов для обсуждения глобальных, региональных и отраслевых программ, предложения решений существующих проблем и вызовов.

 Самое значимое
Армянский премьер ожидает 7-9% рост экономики в 2020-22 годахАрмянский премьер ожидает 7-9% рост экономики в 2020-22 годах
В результате изменений с 2020 года пенсии повысятся на 10%
Премьер Армении и глава РЖД обсудили развитие сотрудничества и инвестицииПремьер Армении и глава РЖД обсудили развитие сотрудничества и инвестиции
Стороны обсудили текущую повестку сотрудничества и перспективы его дальнейшего развития.
Пашинян: Экспорт фруктовых вин из Армении вырос на 41% за 7 месяцевПашинян: Экспорт фруктовых вин из Армении вырос на 41% за 7 месяцев
Из страны было вывезено фруктового вина на сумму около 6.3 млн долларов
2 армянские компании попали под санкции США из-за связей с Ираном2 армянские компании попали под санкции США из-за связей с Ираном
Всего в список добавлено 17 компаний из РФ, ОАЭ, Китая, Грузии и других стран. Из Армении туда вошли ЗАО Ереванский научно-исследовательский институт средств связи (ЕрНИИСС) и ЗАО «Маркел»
Partner news
 Статьи
Инвестиции в тепличное хозяйство РА приносят плоды

Открываются новые рынки для отечественной продукции

 Самое читаемое в разделе
В 2018 году в Армении открылось около 100 гостиниц
Армянские министры пересядут на электромобили
Армению и Арцах в 2020 году свяжет новая дорога
Америабанк принял участие в региональной конференции Caucasus'19 SME Banking Club-а
Главная
Все новости
Обзор: Экономика
Архив за 20 января 2020
Другие новости раздела
 Последние новости
В Китае запрещают одноразовые пластиковые изделия Первые ограничения вступят в силу в конце 2020 года
SpaceX назвала дату первой пилотируемой миссии космического корабля Crew Dragon Успешные испытания подтвердили готовность аппарата к выполнению пилотируемых полетов к МКС
Принц Гарри сожалеет, что лишился королевского титула По словам принца Гарри, у него и его супруги Меган Маркл не было «другого выбора»
Ди Каприо и Де Ниро снимутся в новом фильме Скорсезе Речь идет об экранизации книги Дэвида Гранна «Убийцы лунного цветка» о нефтяной лихорадке в США 1920-х годов