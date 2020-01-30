В Армении создадут межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса
30 января 2020 - 19:29 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении будет создана Межведомственная комиссия для координации работ по предотвращению распространения коронавируса в стране. Соответствующее решение подписал премьер-министр РА Никол Пашинян, сообщает пресс-служба правительства.
Согласно тексту решения, председатель Межведомственной комиссии для координации работ по предотвращению распространения коронавируса в Армении должен будет в течение трехдневного периода после вступления в силу решения представить премьеру краткую информацию о текущей ситуации в республике и предстоящей работе.
В Китае за последние сутки скончались 38 человек, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV. Таким образом, общее число погибших от вируса достигло 170 человек. Кроме того, выявлены более 1700 новых случаев заболевания этой формой пневмонии. Всего в стране подтверждены уже 7711 случаев заражения. Подозрение на вирус есть еще в отношении 12167 граждан.
За пределами Китая по состоянию на вечер 29 января зафиксированы более 50 случаев заболевания коронавирусом в ряде стран, включая Австралию, Вьетнам, Канаду, Малайзию, ОАЭ, Сингапур, США, Таиланд, Германию, Францию, Южную Корею и Японию.
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Ходатайство было подано в суд 23 декабря.
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