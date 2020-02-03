Раку шейки матки предрекли исчезновение в ближайшие 100 лет
3 февраля 2020 - 17:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Рак шейки матки может исчезнуть в ближайшие 100 лет. Такой прогноз сделал международный консорциум исследователей под руководством профессора Марка Бриссона из Университета Лаваль (Канада). Исследование опубликовано в журнале Lancet.
Рак шейки матки вызывается некоторыми штаммами папилломавируса человека (HPV).
Для того чтобы добиться в ближайшие сто лет полного искоренения на планете рака шейки матки, исследователи предлагают массово прививать от HPV девятилетних девочек, с повторной вакцинацией в возрасте 14 лет. Это позволит на всю жизнь защитить их от заражения вирусом.
Цель состоит в том, чтобы к 2030 году вакцинация затрагивала 90% девочек на планете.
Кроме того, необходимо, чтобы по крайней мере 70% женщин проходили скрининг на рак шейки матки хотя бы раз, а лучше два раза в жизни. В идеале это необходимо делать в возрасте 35 и 45 лет. При этом важно, чтобы по крайней мере 90% женщин, у которых в ходе скрининга было обнаружено предраковое состояние, вовремя получали соответствующее лечение.
Проведенный Бриссоном и его коллегами анализ показал, что только вакцинация девочек в 78 странах мира, в наибольшей степени затронутых раком шейки матки, позволит в течение столетия снизить заболеваемость на 89%, и предотвратить 60 миллионов новых случаев болезни. А если к вакцинации добавятся два скрининговых теста у женщин и своевременное лечение предракового состояния, уровень заболеваемости упадет на 97%, число предотвращенных случаев достигнет 72 миллионов, а количество предотвращенных смертей составит 62 миллиона случаев.
Если стратегия будет одобрена и принята, в богатых, развитых странах мира рак шейки матки может исчезнуть к 2040 году, а на всей планете - в течение 100 лет.
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